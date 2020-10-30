Зеленський підписав указ про роботу е-декларування та відновлення довіри до Конституційного суду



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Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО

Рішення про указ було прийнято під час термінового засідання Ради національної безпеки та оборони

Президент Володимир Зеленський підписав указ про прийняття заходів для відновлення регулювання діяльності антикорупційних органів і довіри до конституційного судочинства.

«Для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства Кабінет міністрів має невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», – йдеться в указі.

Також Кабмін повинен надати НАЗК доступ до «інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, які містять інформацію з обмеженим доступом, власником яких є державні органи або органи місцевого самоврядування».

Також до парламенту як невідкладний має бути внесено закон президента, метою якого є «відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України».

Рішення про указ було прийнято під час термінового засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабінету міністрів.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України.

Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.