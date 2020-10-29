Судді Конституційного суду, які не голосували: названо прізвища і за чиєю квотою призначені



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Трьох із чотирьох суддів, які не підтримали скасування антикорупційних норм, призначив за президентською квотою Петро Порошенко

Рішення щодо скасування е-декларування не підтримали чотири судді Конституційного суду

Скандальне рішення щодо електронного декларування не підтримали чотири судді Конституційного суду, трьох з них призначив за президентською квотою Петро Порошенко.

Прізвища суддів оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Центр протидії корупції (ЦПК).

Це Сергій Головатий, який був призначений Порошенком в лютому 2018 року, колишній нардеп і член Венеційської комісії. Василь Лемак призначений Порошенком у лютому 2018 року, колишній професор Ужгородського національного університету. Віктор Колісник, призначений Порошенком в січні 2016 року, експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого. Ще один суддя – Олег Первомайський, призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту), колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.

«Головатий і Лемак написали окремі думки, в яких не погодились з рішенням своїх колег. Головатий пише, що Україна має незворотній європейський та євроатлантичний курс. А згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, боротьба з корупцією є одним із пріоритетних напрямків співробітництва між Україною та Євросоюзом. За його словами, Україна взяла зобов’язання протидіяти корупції», – повідомляє ЦПК.

«Є практика ЄСПЛ, що декларування активів публічних діячів має легітимну мету, котра є потрібною в демократичному суспільстві. Наш підхід до декларування позитивно оцінили профільні міжнародні організації», – йдеться у заяві.

Головатий не вважає перевірку суддів з боку НАЗК тиском на судову владу, бо це переслідує легітимну мету - запобігання корупції. Він зазначає, що притягнення судді до відповідальності за корупцію жодним чином не є «контролем» над суддею.

Він також зазначає, що КСУ обґрунтували усе це неконституційним контролем над суддями, але скасували норми закону про декларування не тільки щодо суддів, а й щодо всіх чиновників взагалі. Це також не має юридичного обґрунтування, резюмує ЦПК.

До слова, прем’єр міністр Денис Шмигаль запевнив, що вже у п’ятницю реєстр електронних декларацій запрацює як і раніше.

Ввечері 29 жовтня стало відомо, що уряд зобов’язав НАЗК негайно поновити доступ до е-декларацій.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України. Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Раніше стало відомо, що сьогодні РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми, яку утворило рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.