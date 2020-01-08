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    Держдеп США висловив співчуття сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані

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    <span>Уряд Ірану оголосив 9 січня вдень жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ&nbsp;</span> - Держдеп США висловив співчуття сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані
    Уряд Ірану оголосив 9 січня вдень жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ 
    Фото: aljazeera.com

    США продовжуватимуть уважно стежити за розслідуванням цього інциденту і готові надати Україні всю можливу допомогу

    Державний департамент США висловлює співчуття сім'ям загиблих в катастрофі літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Про це йдеться у повідомленні на сайті департаменту.

    «Державний департамент США висловлює глибоке співчуття сім'ям і друзям 176 пасажирів і членів екіпажу, які загинули в результаті трагічного падіння літака рейсу PS 752 «Міжнародних авіаліній України», - сказано в ньому.

    У повідомленні зазначається, що США продовжуватимуть уважно стежити за розслідуванням цього інциденту і готові надати Україні всю можливу допомогу.

    США також закликають до повної співпраці з розслідування причин катастрофи.

    Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

    ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    Також український уряд заборонив польоти до Ірану.

    До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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