Держдеп США висловив співчуття сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані



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Уряд Ірану оголосив 9 січня вдень жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ Фото: aljazeera.com

США продовжуватимуть уважно стежити за розслідуванням цього інциденту і готові надати Україні всю можливу допомогу

Державний департамент США висловлює співчуття сім'ям загиблих в катастрофі літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Про це йдеться у повідомленні на сайті департаменту.

«Державний департамент США висловлює глибоке співчуття сім'ям і друзям 176 пасажирів і членів екіпажу, які загинули в результаті трагічного падіння літака рейсу PS 752 «Міжнародних авіаліній України», - сказано в ньому.

У повідомленні зазначається, що США продовжуватимуть уважно стежити за розслідуванням цього інциденту і готові надати Україні всю можливу допомогу.

США також закликають до повної співпраці з розслідування причин катастрофи.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

Також український уряд заборонив польоти до Ірану.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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