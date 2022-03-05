Десятий день війни. Ведуться запеклі бої за звільнення українських міст
Збройні cили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках
Триває десята доба героїчного протистояння Українського народу російській агресії.
Збройними силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення українських міст від російських окупантів. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи озброєння і техніку. Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників, але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на ранок 5 березня.
Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей як живий щита.
Російські загарбники не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину «визвольного бліцкригу», продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходи щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації.
Збройні cили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.
«На жаль про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, у свій час все стане відомо», - зазначив Генштаб Збройних сил України.
Наразі триває десятий день війни, розв’язаної Росією проти України.
Від початку вторгнення російські війська втратили понад 9 тисяч особового складу, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та іншу військову техніку.
Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.