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    Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом

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    Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом - Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом
    Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом
    Фото: president.gov.ua

    Указ набирає чинності з дня його опублікування

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. Відповідний указ №251/2021 від 17 червня оприлюднений на сайті глави держави.

    «Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 4 червня 2021 року «Про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом», – йдеться в документі.

    Уряду та Службі безпеки України доручено забезпечити врахування результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом під час реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої Указом Президента України від 5 березня 2019 року № 53.

    Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Раніше, 4 червня, відбулось чергове засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому було розглянуто вісім питань, серед яких - питання щодо безпекової ситуації на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом та звіт щодо огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

    Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

    До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

    Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

    Теги: Павло Клімкін РНБО Путін Володимир Зеленський указ
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    Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом