Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги отримав ще один приз

Нападник яскраво провів сезон 2025/26

Форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко визнаний найкращим молодим футболістом української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Бомбардир «біло-синіх» став черговий лауреатом елітного дивізіону. Після завершення кампанії усі 16 клубів заповнюють анкети для визначення героїв сезону 2025/26 Прем'єр-ліги – найкращих тренера, арбітра, футболіста, воротаря і молодого футболіста. Пономаренка на перше місце відправили 14 колективів.

Нападник «Динамо» впевнено випередив голкіпера Назара Домчака. Першим його назвали два клуби, а ще шість – поставили на друге місце. У складі львівських «Карпат» воротар зіграв 27 матчів, у яких пропустив 27 м'ячів. Водночас 14 поєдинків Домчак провів «на нуль».

Натомість Пономаренко зіграв 15 матчів. До свого активу він записав 13 голів. Ще вісім м'ячів форвард забив у Національній лізі U-19 у першій половині сезону.

Пономаренко став п'ятим представником «Динамо», якому дісталася нагорода. Раніше найкращими молодими футболістами УПЛ визнали Віктора Циганкова, Віталія Миколенка, Іллю Забарного й Тараса Михавка.

Найкращий молодий футболіст УПЛ у сезоні 2025/26

Під час опитування представники клубів назвали 17 прізвищ. Зокрема, серед претендентів на приз були п'ятеро бразильців донецького «Шахтаря». Водночас реально втрутитися в боротьбу за нагороду ніхто з них не зміг.

Матвій Пономаренко («Динамо») – 54 бали Назар Домчак («Карпати») – 18 Тарас Михавко («Динамо») – 7

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.