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«Динамо» розкрило суперників на передсезонних зборах в Австрії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» розкрило суперників на передсезонних зборах в Австрії
Кияни готуватимуться до старту в кваліфікації Ліги Європи
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд запланував щонайменше п'ять спарингів

Напередодні київське «Динамо» вирушило на навчально-тренувальний збір, під час якого на підопічних Ігоря Костюка чекатиме низка контрольних поєдинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Перший спаринг «біло-синіх» запланований на 20 червня. Суперником киян стане празька «Спарта». Пізніше «Динамо» зустрінеться зі словацькою «Жиліною», краківською «Вєчистою» і ЛАСКом із австрійського Лінца. Згодом оголосять ще одного спаринг-партнера.

Контрольні поєдинки «Динамо» на зборах в Австрії

Тренерський штаб «біло-синіх» запланував п'ять матчів упродовж двох тижнів. Суперниками команди Костюка будуть представники чемпіонатів Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.

Заплановані спаринги «Динамо»:

  • 20 червня, «Динамо» – «Спарта»
  • 24 червня, «Динамо» – «Жиліна»
  • 28 червня, «Динамо» – «Вєчиста»
  • 2 липня, «Динамо» – суперник уточнюється
  • 3 липня, «Динамо» – ЛАСК

Склад «Динамо» на зборах в Австрії

Тренерський штаб «біло-синіх» на чолі з Ігорем Костюком узяв до Австрії понад три десятки виконавців. У список потрапив новачок «Динамо» – воротар Ілля Ольховий з тернопільської «Ниви». Також шанс закріпитися в команді отримають футболісти, які повернулися з оренди – оборонці Олексій Гусєв і Навін Малиш, півзахисники Джастін Лонвейк, Владислав Герич, Валентин Рубчинський, Роман Саленко й Анхель Торрес.

Список футболістів Динамо на навчально-тренувальному зборі:

Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько

Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик

Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко

Нападники: Герреро, Пономаренко

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: ФК «Динамо» ФК «Спарта» (Прага) ФК ЛАСК НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Жиліна»

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