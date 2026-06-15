«Динамо» розкрило суперників на передсезонних зборах в Австрії
Столичний гранд запланував щонайменше п'ять спарингів
Напередодні київське «Динамо» вирушило на навчально-тренувальний збір, під час якого на підопічних Ігоря Костюка чекатиме низка контрольних поєдинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
Перший спаринг «біло-синіх» запланований на 20 червня. Суперником киян стане празька «Спарта». Пізніше «Динамо» зустрінеться зі словацькою «Жиліною», краківською «Вєчистою» і ЛАСКом із австрійського Лінца. Згодом оголосять ще одного спаринг-партнера.
Контрольні поєдинки «Динамо» на зборах в Австрії
Тренерський штаб «біло-синіх» запланував п'ять матчів упродовж двох тижнів. Суперниками команди Костюка будуть представники чемпіонатів Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.
Заплановані спаринги «Динамо»:
- 20 червня, «Динамо» – «Спарта»
- 24 червня, «Динамо» – «Жиліна»
- 28 червня, «Динамо» – «Вєчиста»
- 2 липня, «Динамо» – суперник уточнюється
- 3 липня, «Динамо» – ЛАСК
Склад «Динамо» на зборах в Австрії
Тренерський штаб «біло-синіх» на чолі з Ігорем Костюком узяв до Австрії понад три десятки виконавців. У список потрапив новачок «Динамо» – воротар Ілля Ольховий з тернопільської «Ниви». Також шанс закріпитися в команді отримають футболісти, які повернулися з оренди – оборонці Олексій Гусєв і Навін Малиш, півзахисники Джастін Лонвейк, Владислав Герич, Валентин Рубчинський, Роман Саленко й Анхель Торрес.
Список футболістів Динамо на навчально-тренувальному зборі:
Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько
Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик
Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко
Нападники: Герреро, Пономаренко
До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.
Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.
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