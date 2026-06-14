Легіонер визнаний тренером сезону в Прем'єр-лізі

Арда Туран став чемпіоном України з першої спроби

Іноземний фахівець забрав приз у дебютній кампанії

Керманич донецького «Шахтаря» Арда Туран став найкращим тренером сезону 2025/26 української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Турок став черговим лауреатом за підсумками кампанії. Чемпіон став першим в опитуванні представників 16 клубів Прем'єр-ліги. У боротьбі за приз Туран випередив головного тренера черкаського ЛНЗ Віталія Пономарьова.

Керманича «гірників» назвали найкращим дев'ять колективів. Його конкурент отримав чотири голоси. Натомість ще три відійшли головному тренеру житомирському «Поліссю» Руслану Ротаню. Загалом Туран набрав 36 балів, а Пономарьов – 27.

Турецький тренер став четвертим фахівцем на чолі «гірників», якому дісталася нагорода. Шість разів у цій ролі приз виграв Мірча Луческу. Двічі найкращим тренером сезону був визнаний Паулу Фонсека. Також одного разу нагороду виборов Маріно Пушіч.

Найкращий тренер УПЛ у сезоні 2025/26

Під час опитування представники клубів назвали вісім прізвищ. Зокрема, серед претендентів на приз були головний тренер кам'янець-подільського «Епіцентра» Сергій Нагорняк і Патрік ван Леувен із криворізького «Кривбасу». Щоправда, нав'язати реальну конкуренцію чільній трійці вони не змогли.

Арда Туран («Шахтар») – 36 балів

Віталій Пономарьов (ЛНЗ) – 27

Руслан Ротань («Полісся») – 20

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу Шахтаря Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.