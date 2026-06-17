Основний півзахисник «Динамо» переніс операцію

Українець пропустить старт нового сезону

Хавбек київського «Динамо» Микола Михайленко прооперований. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець «біло-синіх» переніс хірургічне втручання на колінному суглобі лівої ноги. Михайленко пропустить тренувальні збори в Австрії. Також він не допоможе столичному гранду в другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Орієнтовні терміни відновлення півзахисника – один місяць. «Динамо» розпочне сезон 2026/27 протистоянням із «Універсітатею» з румунського Клужа. Перший поєдинок кваліфікації Ліги Європи відбудеться 9 липня, а матч-відповідь – 16 липня.

Михайленко в минулому сезоні зіграв 35 поєдинків. До свого активу він записав два голи та дві результативні передачі. Контракт хавбека з «біло-синіми» розрахований до літа 2027 року.

Контрольні поєдинки «Динамо» на зборах в Австрії

Тренерський штаб «біло-синіх» запланував п'ять матчів упродовж двох тижнів. Суперниками команди Ігоря Костюка будуть представники чемпіонатів Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.

Заплановані спаринги «Динамо»:

20 червня, «Динамо» – «Славія»

24 червня, «Динамо» – «Жиліна»

28 червня, «Динамо» – «Вєчиста»

2 липня, «Динамо» – суперник уточнюється

3 липня, «Динамо» – ЛАСК

Склад «Динамо» на зборах в Австрії

Тренерський штаб «біло-синіх» на чолі з Костюком узяв до Австрії понад три десятки виконавців. У список потрапив новачок «Динамо» – воротар Ілля Ольховий з тернопільської «Ниви». Також шанс закріпитися в команді отримають футболісти, які повернулися з оренди – оборонці Олексій Гусєв і Навін Малиш, півзахисники Джастін Лонвейк, Владислав Герич, Валентин Рубчинський, Роман Саленко й Анхель Торрес.

Список футболістів Динамо на навчально-тренувальному зборі:

Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько

Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик

Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко

Нападники: Герреро, Пономаренко

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.