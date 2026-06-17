ЛНЗ і «Полісся» отримали суперників у кваліфікації Ліги конференцій

Паралельно визначили шлях для «Динамо» на випадок невдачі в Лізі Європи

Черкаський ЛНЗ і житомирське «Полісся» дізналися перших опонентів у єврокубках нового сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Призерам української Прем'єр-ліги дісталися непрості суперники в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. ЛНЗ протистоятиме бельгійському «Генту». Натомість «Полісся» зустрінеться з данським «Копенгагеном».

Водночас київське «Динамо» в разі невдачі в першому раунді кваліфікації Ліги Європи приєднається до «насінників» і «поліських вовків» у третьому за рангом єврокубку. Потенційний суперник – норвезький «Бранн».

Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій заплановані на 23 липня і 30 липня. Організатори турніру передбачили три раунди та плейоф кваліфікації.

До слова, напередодні «Динамо» дізналося суперника у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Суперником столичного гранда буде «Універсітатя» з румунського Клужа. Матчі цієї стадії відбудуться у липні.

Нагадаємо, раніше «Динамо» визначилося з ареною на єврокубки в новому сезоні. Підопічні Ігоря Костюка гратимуть в польському Любліні. На місцевій арені кияни виступали й торік.