Поляк Кендзьора повернувся до «Динамо»

32-річний Кендзьора підписав із «біло-синіми» контракт строком на два роки

Польський захисник Томаш Кендзьора знову виступатиме за київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на київський клуб.

32-річний футболіст підписав із «біло-синіми» контракт строком на два роки.

Томаш перейшов до столичного клубу влітку 2017 року та провів за «Динамо» майже 200 матчів у всіх турнірах. Після початку повномасштабної війни виступав на правах оренди за польський «Лех» і грецький ПАОК, а влітку 2024 року уклав повноцінний дворічний контракт із клубом із Салонік.

У Греції Кендзьора остаточно перекваліфікувався з правого захисника в центрального, ставши одним із найсильніших виконавців свого амплуа в місцевому чемпіонаті. У 2024 році разом із ПАОКом він став чемпіоном Греції.

До «Динамо» футболіст приєднується в статусі вільного агента.

Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Цей стадіон уже добре знайомий «біло-синім». У сезоні 2024/25 саме тут динамівці приймали суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши матчі проти сербського «Партизана», шотландського «Рейнджерс» та австрійського «РБ Зальцбург».

Також «Арена Люблін» була домашнім майданчиком команди під час єврокубкової кампанії сезону 2025/26, коли «Динамо» зустрічалося з мальтійським «Хамрун Спартанс», кіпрським «Пафосом» у кваліфікації Ліги чемпіонів, з ізраїльським «Маккабі» Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводило матчі основного етапу Ліги конференцій.