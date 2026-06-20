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Пасажирка «Укрзалізниці» поскаржилася на домагання, випадок розслідує поліція

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пасажирка «Укрзалізниці» поскаржилася на домагання, випадок розслідує поліція
У поліції Києва підтвердили, що отримали звернення від пасажирки, після чого відкрили кримінальне провадження
фото з відкритих джерел

За словами дівчини, серед ночі вона прокинулася від того, що сторонній чоловік торкався її грудей

Пасажирка поїзду Одеса-Київ заявила, що під час подорожі зазнала сексуальних домагань із боку чоловіка, який їхав разом із нею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Українську правду».

Нещодавно у соцмережі Threads користувачка Христина опублікувала допис, в якому розповіла про неприємний випадок у поїзді. За словами дівчини, серед ночі вона прокинулася від того, що сторонній чоловік торкався її грудей.

«Спершу подумала, що мені здалося. Прокинулася, дивлюся – сидить цей вир*док наді мною. Я відвернулася, а він підсів ближче і почав знову водити своїми брудними руками мені по руці і хотів дістатися до грудей», – написала пасажирка.

Згодом дівчина звернулася до провідника, але у зверненні до поліції їй нібито відмовили.

До допису вона додала світлини чоловіка, якого звинуватила в домаганнях. За фото інші користувачі ідентифікували його і знайшли сторінку в Instagram.

Там чоловік підтвердив, що тієї ночі їхав поїздом до Києва на планове обстеження сина, який має множинні вади розвитку. А заяви пасажирки назвав «абсолютно безпідставними» і розповів свою версію подій.

«У мене із сином були верхні місця в загальному плацкартному вагоні. Вночі я спустився на нижню за водою. Дівчина там попросила піднятися на своє місце і не чіпати її. Я вибачився, і повернувся туди. Дійсно, спускаючись із верхнього спального місця, міг створити незручності, тому за це я неодноразово вибачився», – каже чоловік.

Він додав, що через допис Христини почав масово отримувати погрози на свою адресу та родини. Пасажир каже, що готовий відповісти на всі запитання у присутності поліції та ще раз попросити вибачення.

«Прошу припинити будь-які спекуляції та погрози. Свою честь і гідність буду захищати», – каже чоловік.

У коментарях до допису пасажирки на її скарги відреагували представники «Укрзалізниці» і попросили додати квиток, щоб почати службову перевірку.

Згодом заяву дівчини, що їй нібито відмовили у зверненні до поліції, назвали «обманом»: провідник дізнався про ситуацію за 10 хвилин до прибуття поїзда. В «Укрзалізниці» заявили, що намагалися безуспішно зв'язатися з пасажиркою, аби «уточнити кілька неспівпадінь».

Пасажирка «Укрзалізниці» поскаржилася на домагання, випадок розслідує поліція фото 1

Натомість Христина назвала реакцію перевізника «наклепом» і заявила, що звернулася із заявою до правоохоронців.

У поліції Києва підтвердили, що отримали звернення від пасажирки, після чого відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 153 Кримінального кодексу – сексуальне насильство.

«Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та опитують свідків події. Слідство триває», – додали правоохоронці.

Раніше журналістка Інна Варениця поскаржилася на якість постільної білизни, яку видають пасажирам «Укрзалізниці». Українка показала, який вигляд має постіль та розповіла, що про це кажуть провідники. 

Також повідомлялося, у мережі розгорілася дискусія за участі «Укрзалізниці». Українка поскаржилася в соцмережі Treads на те, що за 40 хвилин до прибуття поїзда провідник попросив її віддати постіль, водночас пасажирка та її діти тоді ще спали. На допис жінки відреагувала «Укрзалізниця». 

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