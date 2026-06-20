Пасажирка «Укрзалізниці» поскаржилася на домагання, випадок розслідує поліція

У поліції Києва підтвердили, що отримали звернення від пасажирки, після чого відкрили кримінальне провадження

За словами дівчини, серед ночі вона прокинулася від того, що сторонній чоловік торкався її грудей

Пасажирка поїзду Одеса-Київ заявила, що під час подорожі зазнала сексуальних домагань із боку чоловіка, який їхав разом із нею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Українську правду».

Нещодавно у соцмережі Threads користувачка Христина опублікувала допис, в якому розповіла про неприємний випадок у поїзді. За словами дівчини, серед ночі вона прокинулася від того, що сторонній чоловік торкався її грудей.

«Спершу подумала, що мені здалося. Прокинулася, дивлюся – сидить цей вир*док наді мною. Я відвернулася, а він підсів ближче і почав знову водити своїми брудними руками мені по руці і хотів дістатися до грудей», – написала пасажирка.

Згодом дівчина звернулася до провідника, але у зверненні до поліції їй нібито відмовили.

До допису вона додала світлини чоловіка, якого звинуватила в домаганнях. За фото інші користувачі ідентифікували його і знайшли сторінку в Instagram.

Там чоловік підтвердив, що тієї ночі їхав поїздом до Києва на планове обстеження сина, який має множинні вади розвитку. А заяви пасажирки назвав «абсолютно безпідставними» і розповів свою версію подій.

«У мене із сином були верхні місця в загальному плацкартному вагоні. Вночі я спустився на нижню за водою. Дівчина там попросила піднятися на своє місце і не чіпати її. Я вибачився, і повернувся туди. Дійсно, спускаючись із верхнього спального місця, міг створити незручності, тому за це я неодноразово вибачився», – каже чоловік.

Він додав, що через допис Христини почав масово отримувати погрози на свою адресу та родини. Пасажир каже, що готовий відповісти на всі запитання у присутності поліції та ще раз попросити вибачення.

«Прошу припинити будь-які спекуляції та погрози. Свою честь і гідність буду захищати», – каже чоловік.

У коментарях до допису пасажирки на її скарги відреагували представники «Укрзалізниці» і попросили додати квиток, щоб почати службову перевірку.

Згодом заяву дівчини, що їй нібито відмовили у зверненні до поліції, назвали «обманом»: провідник дізнався про ситуацію за 10 хвилин до прибуття поїзда. В «Укрзалізниці» заявили, що намагалися безуспішно зв'язатися з пасажиркою, аби «уточнити кілька неспівпадінь».

Натомість Христина назвала реакцію перевізника «наклепом» і заявила, що звернулася із заявою до правоохоронців.

У поліції Києва підтвердили, що отримали звернення від пасажирки, після чого відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 153 Кримінального кодексу – сексуальне насильство.

«Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та опитують свідків події. Слідство триває», – додали правоохоронці.

Раніше журналістка Інна Варениця поскаржилася на якість постільної білизни, яку видають пасажирам «Укрзалізниці». Українка показала, який вигляд має постіль та розповіла, що про це кажуть провідники.

Також повідомлялося, у мережі розгорілася дискусія за участі «Укрзалізниці». Українка поскаржилася в соцмережі Treads на те, що за 40 хвилин до прибуття поїзда провідник попросив її віддати постіль, водночас пасажирка та її діти тоді ще спали. На допис жінки відреагувала «Укрзалізниця».