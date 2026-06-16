Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття
Квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку «Укрзалізниці»
фото: «Укрзалізниця»

Компанія перерозподіляє вагони на користь найбільш популярних напрямків

Призначено додаткові рейси потягів до Карпат та Закарпаття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Знову керуємось аналітикою попиту та перерозподіляємо вагони на користь найбільш популярних напрямків. А ще дякуємо нашим ремонтникам, які в пришвидшеному темпі додають вагони до оперативного парку, щоб ми могли задовольнити максимум вашого попиту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Рахова поїдуть поїзди №213/214 і №251/252 Київ – Рахів. Виїзд із Києва 17, 19, 21 червня, із Рахова – 18, 20, 22 червня. Також до Солотвина вирушить поїзд №203/204 Київ – Солотвино. Відправка з Києва 19, 21 червня, із Солотвина – 20, 22 червня.

Компанія наголошує, що квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.

Теги: Укрзалізниця потяг Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вантажні перевезення фактично компенсують збитки пасажирського сегмента
Підвищення вантажних тарифів завдасть шкоди бюджету і не допоможе «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
Сьогодні, 13:40
Один із приміських рейсів Дніпропетровщини тимчасово курсуватиме подовженим маршрутом
«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі деяких приміських поїздів
Вчора, 18:49
З початку поточного року у столичному регіоні зафіксовано 12 випадків зачепінгу
Зачепінг на Київщині: 13-річний хлопчик загинув від удару струмом
10 червня, 14:58
У Запоріжжі ворожий БпЛА влучив у електровоз
Російський БпЛА уразив електровоз у Запоріжжі
7 червня, 15:02
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про угоду з Україною після багаторічної суперечки
Шлях до ЄС розблоковано? Угорщина заявила про угоду з Україною
3 червня, 21:55
Галузеве об'єднання підрахувало: наслідком підвищення залізничних тарифів може стати втрата 76 тис. робочих місць та $2,4 млрд валютної виручки
«Укрметалургпром» закликав уряд не допустити підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
1 червня, 15:41
У федерації закликали уряд утриматися від підвищення тарифів у 2026 році
Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
29 травня, 12:23
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»? Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»? Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду
27 травня, 12:56
Компанія змінює деякі маршрути та організовує пересадки, щоб вагони вчасно вирушили у зворотні рейси, а затримки для пасажирів були мінімальними
«Укрзалізниця» скоригувала рух поїздів через російську атаку на Дніпропетровщину
18 травня, 12:07

Суспільство

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття
Літній туристичний сезон: прикордонники розповіли, як уникнути черг на кордоні
Літній туристичний сезон: прикордонники розповіли, як уникнути черг на кордоні
Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон
Адвокатка Криворучко продовжить захищати обвинуваченого у вбивстві Фаріон
Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації до понад 1,5 ГВт
Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації до понад 1,5 ГВт
Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова
Загинув під час прориву колони російської техніки. Згадаймо Максима Данилова
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 16 червня 2026 року
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 16 червня 2026 року

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua