«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття

Квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку «Укрзалізниці»

Компанія перерозподіляє вагони на користь найбільш популярних напрямків

Призначено додаткові рейси потягів до Карпат та Закарпаття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Знову керуємось аналітикою попиту та перерозподіляємо вагони на користь найбільш популярних напрямків. А ще дякуємо нашим ремонтникам, які в пришвидшеному темпі додають вагони до оперативного парку, щоб ми могли задовольнити максимум вашого попиту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Рахова поїдуть поїзди №213/214 і №251/252 Київ – Рахів. Виїзд із Києва 17, 19, 21 червня, із Рахова – 18, 20, 22 червня. Також до Солотвина вирушить поїзд №203/204 Київ – Солотвино. Відправка з Києва 19, 21 червня, із Солотвина – 20, 22 червня.

Компанія наголошує, що квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.