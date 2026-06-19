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Поїзд Київ-Кишинів стане щоденним: коли почне курсувати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Поїзд Київ-Кишинів стане щоденним: коли почне курсувати
Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в залізничних касах
фото: Суспільне

У складі курсуватиме новий дитячий вагон

Із 28 червня поїзд «Бессарабія» сполученням Київ-Кишинів перейде на щоденний графік руху.

Відповідне рішення стало результатом спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій України, «Укрзалізниці» та молдовської залізниці CFM. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише «Главком».

Також зміниться графік відправлення з Кишинева. Із 29 червня поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що має покращити можливості для пересадок на інші маршрути.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Крім того, у свій перший рейс вирушить новий дитячий вагон, спеціально обладнаний для комфортних подорожей родин із дітьми.

«Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців. Зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи», – написав Кулеба.

Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в залізничних касах.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Львова та запускає новий регіональний поїзд та відновлює пряме сполучення між Дніпром та Харковом.

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Теги: Київ Молдова Укрзалізниця потяг Олексій Кулеба

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