«Укрзалізниця» запускає літній графік: які зміни чекають пасажирів

«Укрзалізниця» додасть 12 рейсів і змінить маршрути популярних поїздів

«Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував, пише «Главком».

Як повідомили у компанії, розклад адаптували до сезонного попиту, щоб забезпечити більше місць для подорожей до Карпат, на відпочинок та до рідних. Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, прискорили рух трьох поїздів, продовжили до гір чотири маршрути та перевели вісім поїздів із графіка через день на щоденне курсування.

Серед головних змін – подовження маршруту флагманського поїзда №1/2 «Єдність». З кінця червня він курсуватиме за маршрутом Харків – Рахів замість Харків – Ворохта. Таким чином маршрут стане найдовшим серед флагманських поїздів України та становитиме 1325 кілометрів.

Щоденним стане й поїзд №55/56 Київ – Рахів, який користується високим попитом серед туристів та родин із дітьми. Крім того, швидше курсуватиме поїзд №29/30 «Сакура» сполученням Київ – Ужгород. Час у дорозі скоротиться в обох напрямках.

«Укрзалізниця» також подовжила до станції Ясіня маршрути поїздів Київ – Івано-Франківськ та Чернігів – Івано-Франківськ, що дозволить пасажирам без пересадок діставатися гірських районів Закарпаття.

Серед нових рейсів – нічний експрес Дніпро – Мукачево, денний поїзд Дніпро – Одеса, а також нові маршрути Київ – Івано-Франківськ, Миколаїв – Івано-Франківськ і Харків – Кременчук.

«Решту новинок за потрібним вам маршрутом ви можете побачити у застосунку та на сайті Укрзалізниці, але зауважте, що рейси надходять у продаж поступово. Деякі поїзди стануть доступними протягом доби-двох. Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно «закрутити» те, що в нас є – це і зробило можливим новий літній графік», – додали у компанії.

Напередодні стало відомо, що «Укрзалізниця» змінила розклад руху деяких приміських поїздів у кількох областях.