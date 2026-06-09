Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» запускає літній графік: які зміни чекають пасажирів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» запускає літній графік: які зміни чекають пасажирів
Серед головних змін – подовження маршруту флагманського поїзда №1/2 «Єдність»
фото: Одеська залізниця, Facebook

«Укрзалізниця» додасть 12 рейсів і змінить маршрути популярних поїздів

«Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував, пише «Главком».

Як повідомили у компанії, розклад адаптували до сезонного попиту, щоб забезпечити більше місць для подорожей до Карпат, на відпочинок та до рідних. Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, прискорили рух трьох поїздів, продовжили до гір чотири маршрути та перевели вісім поїздів із графіка через день на щоденне курсування.

Серед головних змін – подовження маршруту флагманського поїзда №1/2 «Єдність». З кінця червня він курсуватиме за маршрутом Харків – Рахів замість Харків – Ворохта. Таким чином маршрут стане найдовшим серед флагманських поїздів України та становитиме 1325 кілометрів.

Щоденним стане й поїзд №55/56 Київ – Рахів, який користується високим попитом серед туристів та родин із дітьми. Крім того, швидше курсуватиме поїзд №29/30 «Сакура» сполученням Київ – Ужгород. Час у дорозі скоротиться в обох напрямках.

«Укрзалізниця» також подовжила до станції Ясіня маршрути поїздів Київ – Івано-Франківськ та Чернігів – Івано-Франківськ, що дозволить пасажирам без пересадок діставатися гірських районів Закарпаття.

Серед нових рейсів – нічний експрес Дніпро – Мукачево, денний поїзд Дніпро – Одеса, а також нові маршрути Київ – Івано-Франківськ, Миколаїв – Івано-Франківськ і Харків – Кременчук.

«Решту новинок за потрібним вам маршрутом ви можете побачити у застосунку та на сайті Укрзалізниці, але зауважте, що рейси надходять у продаж поступово. Деякі поїзди стануть доступними протягом доби-двох. Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно «закрутити» те, що в нас є – це і зробило можливим новий літній графік», – додали у компанії.

Напередодні стало відомо, що «Укрзалізниця» змінила розклад руху деяких приміських поїздів у кількох областях. 

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця залізниця відпочинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Черги на АЗС у Севастополі сягали кількох сотень автомобілів – тепер вільний продаж скасували повністю
Окупований Крим повністю припиняє продаж бензину цивільним
5 червня, 23:15
Озеро Молодості «Буковелю» першим у світі серед гірських отримало Blue Flag
Озеро в Карпатах отримало відзнаку, яку мають лише обрані локації світу
4 червня, 20:00
Готелі пропонують кілька типів розміщення
Відпочинок у Чорногорії. Туроператори розповіли про ціни та популярні курорти
3 червня, 18:00
Ціна на однокімнатну квартиру в Ужгороді в середньому становить близько 7 500 тис. грн
Оренда житла біля моря. Скільки коштує найдешевша квартира в Одесі
1 червня, 17:54
Внаслідок удару загинув машиніст, ще двоє залізничників дістали поранення
Росіяни атакували залізницю в Запоріжжі – загинув машиніст, є поранені
30 травня, 16:59
Потрощені залізничні вагони через ворожий удар
«Укрзалізниця» заявляє про брак залізничних вагонів: чи буде дефіцит квитків
21 травня, 10:47
Основна проблема «Укрзалізниці» полягає не у вантажних тарифах, а у хронічній збитковості пасажирських перевезень, підкреслюють в асоціації
Вантажні тарифи «Укрзалізниці». Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду
15 травня, 15:04
Окупаційна армія завдала 23 удари по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України
Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі
13 травня, 19:10
Унаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад
Удар по залізниці на Дніпропетровщині: з'явилися фото наслідків
12 травня, 08:47

Суспільство

Три роки підготовки: Клименко розповів, як змінилася ДСНС під час війни
Три роки підготовки: Клименко розповів, як змінилася ДСНС під час війни
«Укрзалізниця» запускає літній графік: які зміни чекають пасажирів
«Укрзалізниця» запускає літній графік: які зміни чекають пасажирів
Водіям-порушникам загрожуватиме повторний іспит та втрата прав – глава МВС
Водіям-порушникам загрожуватиме повторний іспит та втрата прав – глава МВС
На Львівщині невідомі здійснили наругу над могилою Героя України
На Львівщині невідомі здійснили наругу над могилою Героя України
Краматорська громада розширила зону примусової евакуації
Краматорська громада розширила зону примусової евакуації
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Бойка
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Бойка

Новини

Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Сьогодні, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Сьогодні, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Сьогодні, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Сьогодні, 18:12
Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua