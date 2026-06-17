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«Укрзалізниця» відновила пряме сполучення між Дніпром та Харковом: коли курсуватиме потяг

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Укрзалізниця» відновила пряме сполучення між Дніпром та Харковом: коли курсуватиме потяг
фото: Укрзалізниця

Новий регіональний рейс почне курсувати з 19 червня

«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд та відновлює пряме сполучення між Дніпром та Харковом. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише «Главком».

«Покращуємо сполучення між обласними центрами України та повертаємо важливий маршрут в оновленому форматі. Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 Дніпро – Харків – Дніпро. Чотири години в дорозі з Дніпра до Харкова, кілька годин для вирішення своїх справ і повернення того ж дня – переваги очевидні», – йдеться у повідомленні.

Новий регіональний рейс почне курсувати з 19 червня. Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. Зворотно поїзд №853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41.

«На маршруті передбачені такі зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди №854 Дніпро – Харків та №853 Харків – Дніпро вже доступні у застосунку УЗ у розділі «Дальні»», – написали в пресслужбі.

Напередодні «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.

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Теги: Харків Укрзалізниця Дніпро

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