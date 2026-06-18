Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заступник міністра фінансів посилив наглядову раду «Укрзалізниці»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Заступник міністра фінансів посилив наглядову раду «Укрзалізниці»
Олександр Кава входитиме до наглядової ради «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

Олександр Кава став представником держави в наглядовій раді компанії

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про кадрове посилення вищого керівного органу акціонерного товариства «Українська залізниця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне урядове розпорядження.

Розпорядження Кабміну

Повідомляється, що представником державних інтересів у наглядовій раді компанії обрано заступника міністра фінансів Олександра Каву, який є провідним профільним експертом із багаторічним досвідом реформування транспортної галузі.

«Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» Каву Олександра Степановича як представника держави», – йдеться в тексті розпорядження.

Більше про Олександра Каву

  • Закінчив бакалаврат та магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальностями «Економічна теорія» та «Всесвітня історія».
  • Проходив стажування у Палаті громад Канади, навчався у Школі державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді Harvard University (США) та у Державній школі публічного управління в Польщі.
  • Понад 10 років працював у великих інвестиційних компаніях та аналітичних групах. У 2006 році заснував «Центр економічного і політичного аналізу».
  • Обіймав посади заступника голови КМДА з питань транспорту, заступника міністра інфраструктури України (2014–2015 рр.) та радника голови «Укравтодору».
  • Із серпня 2020 року працює на посаді заступника міністра фінансів України, де відповідає за фінансування інфраструктурних проєктів, промисловості та капітальних вкладень.

«Главком» писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення більшості членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Нагадаємо, економіст Андрій Новак зазначив, що підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» має ґрунтуватися на комплексному аудиті компанії та чіткій державній політиці у сфері залізничних перевезень. Без такого аналізу складно оцінити економічну обґрунтованість запропонованих змін.

Читайте також:

Теги: Україна Укрзалізниця Мінфін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення на користь родини Деркача
Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди
31 травня, 09:45
Заяви Путіна про відсутність агресивних намірів щодо Європи суперечать оцінкам самих посадовців НАТО
Путін знову запевнив, що Росія не нападе на Європу: «немає резону»
4 червня, 23:45
Біля грецького острова Лефкада рибалки виявили морський безпілотник
Україна вибачилася перед Грецією за інцидент з морським дроном
6 червня, 04:19
Греція зажадала від України прибрати дрони із Середземного моря
Греція висунула вимогу Україні через морський дрон біля своїх берегів
3 червня, 16:25
Рубіо оцінив шанси на мирну угоду між Україною та Росією
Держсекретар США назвав головну перешкоду миру в Україні
3 червня, 20:14
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про угоду з Україною після багаторічної суперечки
Шлях до ЄС розблоковано? Угорщина заявила про угоду з Україною
3 червня, 21:55
Президент наголосив: Україна прагне не тимчасового затишшя, а такого миру, який унеможливить нову агресію
Зеленський допустив замороження фронту: це найшвидший шлях до миру
8 червня, 05:20
Ігор Курилів перевів хор на чотириденний робочий тиждень через брак фінансування
Керівник Хору Верьовки розказав, чому перевів артистів на чотириденку
9 червня, 08:30
Sea Trident поки що перебуває на стадії прототипу – Global Mark шукає міжнародних партнерів для виробництва
Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн
16 червня, 03:45

Політика

Броневицький: ЄС не вимагає конкурсу на посаду генпрокурора, його вигадали активісти
Броневицький: ЄС не вимагає конкурсу на посаду генпрокурора, його вигадали активісти
Заступник міністра фінансів посилив наглядову раду «Укрзалізниці»
Заступник міністра фінансів посилив наглядову раду «Укрзалізниці»
Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію
Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію
Кадрові зміни в «Укргідроенерго»: уряд припиняє повноваження членів наглядової ради
Кадрові зміни в «Укргідроенерго»: уряд припиняє повноваження членів наглядової ради
СБУ перехопила документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі
СБУ перехопила документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі
Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла»
Економіка майбутнього: Буданов показав бізнесу український «план Маршалла»

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua