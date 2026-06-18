Заступник міністра фінансів посилив наглядову раду «Укрзалізниці»

Олександр Кава став представником держави в наглядовій раді компанії

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про кадрове посилення вищого керівного органу акціонерного товариства «Українська залізниця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне урядове розпорядження.

Розпорядження Кабміну

Повідомляється, що представником державних інтересів у наглядовій раді компанії обрано заступника міністра фінансів Олександра Каву, який є провідним профільним експертом із багаторічним досвідом реформування транспортної галузі.

«Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» Каву Олександра Степановича як представника держави», – йдеться в тексті розпорядження.

Більше про Олександра Каву

Закінчив бакалаврат та магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальностями «Економічна теорія» та «Всесвітня історія».

Проходив стажування у Палаті громад Канади, навчався у Школі державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді Harvard University (США) та у Державній школі публічного управління в Польщі.

Понад 10 років працював у великих інвестиційних компаніях та аналітичних групах. У 2006 році заснував «Центр економічного і політичного аналізу».

Обіймав посади заступника голови КМДА з питань транспорту, заступника міністра інфраструктури України (2014–2015 рр.) та радника голови «Укравтодору».

Із серпня 2020 року працює на посаді заступника міністра фінансів України, де відповідає за фінансування інфраструктурних проєктів, промисловості та капітальних вкладень.

«Главком» писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення більшості членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Нагадаємо, економіст Андрій Новак зазначив, що підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» має ґрунтуватися на комплексному аудиті компанії та чіткій державній політиці у сфері залізничних перевезень. Без такого аналізу складно оцінити економічну обґрунтованість запропонованих змін.