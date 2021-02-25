Україна легалізувала ринок біоімплантатів для трансплантації

Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо. будуть вироблятися в Україні, а не імпортуватися

Кабмін прийняв постанову Міністерства охорони здоров'я «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», повідомив на своїй сторінці в Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, згідно з законом про трансплантацію 2457, вітчизняні лікарі нарешті отримують можливість використовувати анатомічний матеріал для проведення складних і наукоємних операцій, зокрема, пересадки донорської шкіри.

«Це колосально спрощує лікування опіків будь-якої складності і дає набагато більше шансів на одужання пацієнтів. Крім того знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з плином сепсису, а реабілітація стає дешевше і менш болючою для пацієнтів», - написав Степанов.

Максим Степанов також додав ще один важливий аспект постанови - це створення ринку біоімплантатів в Україні. Він повідомив, що впорядковується їх оборот, а разом з тим закладаються умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантатів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему.

«Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток і т. д. будуть вироблятися в Україні, а не імпортуватися», - уточнив Степанов.

«Постанова має також і серйозний економічний ефект, оскільки створює цілу наукомістку галузь економіки з сучасними виробництвами і робочими місцями фахівців високого класу. Наші лікарі не будуть їхати за кордон у пошуках кращої долі, у них будуть всі умови для успішної самореалізації в Україні. Україна нарешті стає повноправним гравцем на світовому ринку трансплантації, і - переконаний - створить серйозну конкуренцію іноземним виробникам », - написав глава МОЗ.

У грудні 2020 року на Львівщині лікарі провели низку унікальних операцій. Також у Рівному кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця. Крім того, нещодавно черкаські лікарі провели другу успішну пересадку нирки.

До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям – операція врятувала їм життя.

Раніше повідомлялося, що в Україні цьогоріч з'явиться аеромедицина: в окремих випадках медики прилітатимуть на гвинтокрилах.