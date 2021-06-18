Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, є поранений
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь
Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Новотошкінського противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї. Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 18 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Золотого противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.