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    Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, є поранений

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    В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об&rsquo;єднаних сил отримав кульове поранення - Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, є поранений
    В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 17 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це інформують у пресслужбі ООС.

    Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

    У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

    Неподалік Новотошкінського противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї. Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку, 18 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Золотого противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

    У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

    Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

    Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ДНР Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, є поранений