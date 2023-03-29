Головна Новини
search button user button menu button

Міністр з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук різко звернулася до росіян, деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Міністр з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук різко звернулася до росіян, деталі
Фото: president.gov.ua
Ірина Верещук

Україні відомі імена росіян, які всиновлюють викрадених українських дітей-сиріт, і кожен з них понесе відповідальність

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук різко звернулася до росіян, котрі всиновлюють незаконно депортованих дітей-сиріт з тимчасово окупованих територій України. 

Про це пише УНН.

«Вивозити з України дітей-сиріт і передавати їх на усиновлення російським громадянам –  це незаконно і підло. Особливо бридко –  це коли люди ще й публічно хваляться тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. Вкотре нагадую всім російським так званим «прийомним батькам» і «опікунам»: вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам –  великим і маленьким. Ваші особистості не є великим секретом: ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів.

Наприклад, жителі московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Серіков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених з України сиріт», –  зазначила Ірина Верещук.

«Наполегливо рекомендую російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України. Від російських посадовців укотре вимагаю передати українській стороні всіх наших дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», – додала вона.

Зазначимо, раніше, Міністр з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук публічно зверталася до росіян, де вимагала списки викрадених дітей.

Теги: росія діти війна Україна депортація Ірина Верещук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
37K
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
21K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
15K
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради
14K
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
6028
Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами

Новини

Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми
Сьогодні, 05:15
Міністр з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук різко звернулася до росіян, деталі
Сьогодні, 04:21
Канада готова додатково виділити Україні $1,5 млрд фінансової допомоги (документ)
Сьогодні, 04:15
Кабмін затвердив нові тарифи на світло у квітні. Що змінилося? Деталі
Сьогодні, 03:43
Сонце, якого ви ще не бачили: оприлюднено нові фото
Сьогодні, 03:00
Конкурент Starlink Завершив розгортання супутникового угруповання
Сьогодні, 02:44

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту