Міністр з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук різко звернулася до росіян, деталі

Україні відомі імена росіян, які всиновлюють викрадених українських дітей-сиріт, і кожен з них понесе відповідальність

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук різко звернулася до росіян, котрі всиновлюють незаконно депортованих дітей-сиріт з тимчасово окупованих територій України.

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Про це пише УНН.

«Вивозити з України дітей-сиріт і передавати їх на усиновлення російським громадянам – це незаконно і підло. Особливо бридко – це коли люди ще й публічно хваляться тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. Вкотре нагадую всім російським так званим «прийомним батькам» і «опікунам»: вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам – великим і маленьким. Ваші особистості не є великим секретом: ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів.

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Наприклад, жителі московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Серіков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених з України сиріт», – зазначила Ірина Верещук.

«Наполегливо рекомендую російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України. Від російських посадовців укотре вимагаю передати українській стороні всіх наших дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», – додала вона.

Зазначимо, раніше, Міністр з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук публічно зверталася до росіян, де вимагала списки викрадених дітей.