Контрнаступ України: окупантів готують до паніки

Українці з союзниками спеціально нагнітають обстановку, мучать і так деморалізованих росіян

Моральний стан більшості російських окупантів плачевний, бойовий дух близький до нуля. І про це знають українські та західні розвідки. Тільки цим можна пояснити несподівану рекламно-інформаційну кампанію щодо українського контрнаступу.

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Світові ЗМІ сповнені повідомлень про майбутній наступ України, про це говорять українські та західні політики. Називаються і передбачувані терміни. На перший погляд, все це дуже дивно. Майбутні наступи у війні ніколи не анонсують, але зазвичай старанно приховують, щоб не дати противнику підготуватися до них. Якщо інформацію про наступ вдається приховати – це дає перевагу стороні, що наступає (наприклад, так спочатку було під час арабо-ізраїльської війни 1973 року). Якщо наступ, що готується, не вдається зберегти в таємниці – він може бути зірваний контрударом противника (Курська битва). Чому ж зараз про майбутній наступ говорять прямо?

Справа, мабуть, ось у чому. Українська розвідка повідомляє, що очікування контрнаступу України посилює ерозію морально-психологічного стану окупантів. В результаті, у березні рекордна кількість росіян здалася в український полон. Паралельно з'являється все більше відео зі скаргами нещасних морально опущених мобіків на своє начальство.

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Українці та їхні союзники спеціально нагнітають обстановку, мучать і так деморалізованих росіян очікуванням відплати – «ми вже йдемо за вами». До моменту українського наступу російські війська повинні опинитися в стані паніки, що починається.

Росіян психологічно готують до того, щоб вони побігли, просто дізнавшись про наступ України. Судячи з їхнього психологічного стану, у ряді випадків це можливо.