Додон пішов на самоізоляцію після зустрічі з Путіним



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Президент Молдови Ігор Додон та президент РФ Володимир Путін Фото: REUTERS

У багатьох військовослужбовців, які брали участь у військовому параді, виявили коронавірус, - пояснив Ігор Додон

Президент Молдови Ігор Додон після поїздки в Росію на військовий парад до Путіна вирішив самоізолюватися у своїй резиденції в Голеркані. Про це він сказав в ефірі телепрограми «Президент відповідає,» повідомляє телеканал TV8 у п'ятницю, 26 червня.

«Я вирішив деякий час провести в ізоляції. 48, 72 години, скільки буде потрібно. Поки не братиму участі в публічних заходах. Але на наступному тижні поїду в Окницю на зустріч», - сказав Додон.

За словами президента, він двічі здав тест на коронавірус перед поїздкою в Москву. Всі 75 солдатів армії Молдови, які також брали участь у параді, здорові.

«У всій нашій делегації негативний тест на коронавірус. Наші військовослужбовці теж були в Москві, і в жодного з них не виявили коронавірус порівняно з іншими країнами, не буду уточнювати якими. Наприклад, у деяких випадках з 70-80 солдатів коронавірус виявили у 40-50. У нас усі солдати, всі 75, здорові, міцні», - заявив президент Молдови.

Додон також спростував чутки, що в його оточенні є інфіковані. Він зазначив, що за весь час пандемії був виявлений лише один випадок коронавірусу в президентури і 5-6 - у службі Державної охорони.

Як відомо, Ігор Додон був одним з небагатьох лідерів європейських країн, які відвідали військовий парад у Москві.

Нагадаємо, що президента Киргизстану не пустили до Путіна на парад через коронавірус в оточенні Сооронбая Жеенбекова.

Також повідомлялося, що президент Хорватії Зоран Міланович відмовився приїхати до Москви на військовий парад 24 червня. У посольстві країни заявили, що в президента зламався літак.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідемічну ситуацію в Росії. Не приїде на парад і президент Франції Еммануель Макрон.

До слова, президент України Володимир Зеленський запевнив, що не поїхав би на парад у Росію.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) критично поставилася до наміру Росії провести парад Перемоги в Москві у зв’язку з пандемією коронавірусу.



