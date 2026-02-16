Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет

Адміністрація президента США подала позов проти Гарвардського університету, звинувативши його в невиконанні вимог федерального розслідування

Адміністрація президента Дональда Трампа звинувачує Гарвардський університет у невиконанні вимог федерального розслідування. І це питання розглядатиметься у суді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як повідомляється, приводом для позову стала відмова Гарварду надати повний доступ до внутрішніх документів, які стосуються політики прийому студентів. Розслідування, ініційоване адміністрацією Трампа, має на меті з’ясувати, чи використовує університет дискримінаційні практики за расовою ознакою, що порушує цивільні права абітурієнтів.

Міністерство юстиції США заявило, що подало позов для того, щоб змусити Гарвард надати документи, які допоможуть з'ясувати, чи враховується расова приналежність при прийомі студентів до університету.

Представники університету вже назвали позов «надмірним втручанням у внутрішні справи приватної установи» та пообіцяли захищати свою автономію в суді. У закладі наполягають, що їхні методи відбору студентів повністю відповідають чинному законодавству.

Зауважимо, раніше Білий Дім вимагав від Гарварду $1 млрд для врегулювання розслідувань щодо політики університету.

Також в адміністрації Трампа погрожують позбавити заклад федерального фінансування через пропалестинські демонстрації, расову різноманітність на кампусі та їхню політику щодо трансгендерів.

