Головна Новини
search button user button menu button

Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно розпочала судову тяганину з Гарвардським університетом
фото: Reuters

Адміністрація президента США подала позов проти Гарвардського університету, звинувативши його в невиконанні вимог федерального розслідування

Адміністрація президента Дональда Трампа  звинувачує Гарвардський університет у невиконанні вимог федерального розслідування. І це питання розглядатиметься у суді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як повідомляється, приводом для позову стала відмова Гарварду надати повний доступ до внутрішніх документів, які стосуються політики прийому студентів. Розслідування, ініційоване адміністрацією Трампа, має на меті з’ясувати, чи використовує університет дискримінаційні практики за расовою ознакою, що порушує цивільні права абітурієнтів.

Міністерство юстиції США заявило, що подало позов для того, щоб змусити Гарвард надати документи, які допоможуть з'ясувати, чи враховується расова приналежність при прийомі студентів до університету.

Представники університету вже назвали позов «надмірним втручанням у внутрішні справи приватної установи» та пообіцяли захищати свою автономію в суді. У закладі наполягають, що їхні методи відбору студентів повністю відповідають чинному законодавству.

Зауважимо, раніше Білий Дім вимагав від Гарварду $1 млрд для врегулювання розслідувань щодо політики університету.

Також в  адміністрації Трампа погрожують позбавити заклад федерального фінансування через пропалестинські демонстрації, расову різноманітність на кампусі та їхню політику щодо трансгендерів.

Нагадаємо, Гарвард вивчить відбудову університету в Ірпені. Повідомляється, що державний податковий університет в Ірпені, який постраждав під час російської окупації, став навчальним прикладом для Гарварду. Американський виш досліджуватиме його відбудову як модель сталого розвитку та відновлення українських громад після війни. 

Планується, що з жовтня 2025 до травня 2026 року, учасники курсу зосередять свої академічні та практичні знання на темі відбудови університету в Ірпені. 

Читайте також:

Теги: суд США Дональд Трамп університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
21 сiчня, 18:54
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
18 сiчня, 00:59
Макрон відмовиться входити до Ради миру Трампа – Bloomberg
Макрон відмовиться входити до Ради миру Трампа – Bloomberg
19 сiчня, 23:31
Трамп веде зовнішню політику «зверху вниз»
Рішення за зачиненими дверима: як політика Трампа впливає на Україну і союзників – аналіз Reuters
25 сiчня, 03:49
У Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним
У Білому домі з’явився знімок Трампа з Путіним
28 сiчня, 00:55
Трамп заявив, що зробив достатньо добра, аби потрапити до раю
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
5 лютого, 17:23
Під обмеження потрапили 15 організацій, двоє осіб та 14 суден
США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту»
6 лютого, 19:33
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
6 лютого, 20:56
Трамп залишатиметься головою ради доти, доки не вирішить подати у відставку
Трамп може очолити Раду миру довічно – Bloomberg
21 сiчня, 06:40

Новини

Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua