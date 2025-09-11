Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Гарвард частково повертає федеральне фінансування після судового рішення

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Гарвард частково повертає федеральне фінансування після судового рішення
Гарвард почав отримувати повідомлення про відновлення багатьох федеральних грантів
фото з відкритих джерел

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа повернути $2,2 млрд Гарварду

Гарвардський університет повідомив, що отримав повідомлення про відновлення частини федеральних грантів, які раніше були скасовані. Проте, кошти ще не надійшли на рахунки закладу. За даними The Hill, це відбувається після того, як суд ухвалив, що адміністрація Дональда Трампа не мала права утримувати фінансування, інформує «Главком».

Представник університету зазначив, що Гарвард почав отримувати повідомлення про відновлення багатьох федеральних грантів від різних державних агентств. Проте, він підкреслив, що виплати поки не відновлені, і університет уважно стежить за ситуацією.

Хоча суд і зобов'язав адміністрацію Трампа повернути $2,2 млрд, немає гарантій, що кошти залишаться, оскільки уряд може оскаржити це рішення. Відновлення фінансування відбувається на тлі переговорів між адміністрацією та університетом, який протягом кількох місяців перебував під тиском федерального уряду.

Нагадаємо, американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Також президент США пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами Трампа, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

Раніше адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду.

Теги: фінансування університет США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польська авіація збивала російські дрони в ніч на 10 вересня 2025 року
«До великої війни у Європі попереду ще кілька сходинок». Нардеп пояснив логіку Путіна
Вчора, 10:24
Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм
Вікторію Рощину посмертно відзначено нагородою за сміливість Oxi Courage Award
4 вересня, 13:54
Гарріс, як ексвіцепрезидентка США, отримала охорону від Секретної служби
Трамп позбавив Гарріс державної охорони – CNN
29 серпня, 20:26
Представник Державного департаменту заявив, що США «пишаються своїми досягненнями у сфері прав людини»
США вперше виходять з ключової доповіді ООН з прав людини
28 серпня, 21:30
Як наголосила Мао Нін, Китай підтримує всі зусилля для встановлення стійкого миру
Китай відреагував на переговори в Білому домі
19 серпня, 15:20
Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник глави США Кіт Келлог зустрілися у готелі Hay-Adams
Глава України зустрівся з Келлогом напередодні перемовин з Трампом – ЗМІ
18 серпня, 16:44
Стубб є одним із «улюблених співрозмовників» Дональда Трампа
Politico: Президент Фінляндії може поїхати до США разом із Зеленським
17 серпня, 12:04
Трампа планує сформувати сили швидкого реагування, аби боротись із протестами
Трамп готується до масових протестів? Що означає новий план Пентагону
13 серпня, 12:07
Рубіо: Люди повинні зрозуміти: для президента Трампа зустріч – це не поступка
Рубіо: Зустріч Трампа з Путіним у Білому домі – не поступка, а з’ясування позицій
13 серпня, 02:02

Соціум

У США сталася стрілянина у школі: є поранені
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
Гарвард частково повертає федеральне фінансування після судового рішення
Гарвард частково повертає федеральне фінансування після судового рішення
ФБР затримало підозрюваного у вбивсті Чарлі Кірка (оновлено)
ФБР затримало підозрюваного у вбивсті Чарлі Кірка (оновлено)
У Польщі один з дронів упав на територію військової бази
У Польщі один з дронів упав на територію військової бази
Критикував Зеленського та допомогу Україні: що відомо про загиблого Чарлі Кірка
Критикував Зеленського та допомогу Україні: що відомо про загиблого Чарлі Кірка
Трамп заявив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер
Трамп заявив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua