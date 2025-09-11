Гарвард частково повертає федеральне фінансування після судового рішення

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа повернути $2,2 млрд Гарварду

Гарвардський університет повідомив, що отримав повідомлення про відновлення частини федеральних грантів, які раніше були скасовані. Проте, кошти ще не надійшли на рахунки закладу. За даними The Hill, це відбувається після того, як суд ухвалив, що адміністрація Дональда Трампа не мала права утримувати фінансування, інформує «Главком».

Представник університету зазначив, що Гарвард почав отримувати повідомлення про відновлення багатьох федеральних грантів від різних державних агентств. Проте, він підкреслив, що виплати поки не відновлені, і університет уважно стежить за ситуацією.

Хоча суд і зобов'язав адміністрацію Трампа повернути $2,2 млрд, немає гарантій, що кошти залишаться, оскільки уряд може оскаржити це рішення. Відновлення фінансування відбувається на тлі переговорів між адміністрацією та університетом, який протягом кількох місяців перебував під тиском федерального уряду.

Нагадаємо, американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Також президент США пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами Трампа, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

Раніше адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду.