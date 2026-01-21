Трамп може очолити Раду миру довічно – Bloomberg

Можливість довічного статусу голови для Трампа є останньою перешкодою у створенні знакової дипломатичної ініціативи

Американський лідер Дональд Трамп може залишитися головою Ради миру, створеної з його ініціативи, навіть після завершення президентського терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Трамп залишатиметься головою ради доти, доки не подасть у відставку. Майбутній президент США зможе призначити або висунути офіційного представника США в раді.

Можливість довічного статусу голови для Трампа є останньою перешкодою у створенні знакової дипломатичної ініціативи, яка викликає опір з боку лідерів «Великої сімки», і з'являється в той час, коли адміністрація намагається уточнити, хто буде входити до складу ради, як вона буде працювати і як функціонуватиме.

Минулого тижня Білий дім оголосив про призначення кількох представників до виконавчої ради, серед яких держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, але було незрозуміло, чи вони вважатимуться представниками США, чи призначені на особистий розсуд президента.

Ще більше ускладнює пропозицію Трампа проєкт статуту, в якому країни просять внести щонайменше $1 млрд, щоб забезпечити собі постійне місце в раді. Цей проєкт також, здається, передбачає, що Трамп сам контролюватиме ці гроші.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру (Board of Peace), ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної Ради миру, покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази.