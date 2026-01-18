Головна Світ Політика
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
фото: Reuters

Очільниця європейської дипломатії застерегла, що можливе запровадження тарифів з боку США може негативно вплинути на економіки обох сторін

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що розбіжності між союзниками через Гренландію та торговельні погрози США шкодять єдності Заходу й відволікають увагу від допомоги Україні. Про це вона написала у соціальній мережі Х, пише «Главком».

За словами Каллас, ситуацією користуються геополітичні опоненти Європи та США – Росія і Китай. Каллас також наголосила, що питання безпеки Гренландії може бути врегульоване в межах НАТО, без загострення між союзниками.

Окремо очільниця європейської дипломатії застерегла, що можливе запровадження тарифів з боку США може негативно вплинути на економіки обох сторін Атлантики та підірвати спільне процвітання.

«Ми не можемо дозволити нашій суперечці відволікати нас від головного завдання – допомоги у припиненні війни Росії проти України», – підкреслила Каллас.

Як повідомлялось, у суботу, 18 січня, посли країн Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження мит проти держав, які підтримують територіальну цілісність Данії та направили військових до Гренландії.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії.

Тоді європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, жорстко відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит проти європейських країн

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.

Теги: тарифи Дональд Трамп Гренландія Кая Каллас Європейський Союз

