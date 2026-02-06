США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту»

Держдеп США заявив, що санкції спрямовані на перекриття доходів режиму в Тегерані

Державний департамент США запроваджує санкції проти 15 організацій, двох осіб та 14 суден «тіньового флоту», пов'язаних з незаконною торгівлею іранською нафтою, нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Зазначається, що підсанкційні компанії і судна принесли доходи, які іранський режим використовує для здійснення зловмисної діяльності. «Замість того, щоб інвестувати в добробут власного народу та руйнування інфраструктури, іранський режим продовжує фінансувати дестабілізуючу діяльність по всьому світу та посилювати репресії всередині Ірану», – йдеться у повідомленні.

Держдеп зазначає, що США діятимуть, щоб притягнути до відповідальності іранський режим і його партнерів доти, доки Тегеран намагатиметься ухилитися від санкцій та отримувати доходи від нафти та нафтохімічної промисловості «для фінансування такої репресивної поведінки та підтримки терористичної діяльності та посередників».

«Президент прагне скоротити незаконний експорт нафти та нафтохімічної продукції іранським режимом у рамках кампанії максимального тиску адміністрації», – вказано в заяві.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських чиновників і банківських мереж, звинувативши їх у репресіях проти протестувальників і відмиванні доходів від нафти.

Раніше стало відомо, що Тегеран хоче запровадити механізм продажу свого озброєння за допомогою цифрових активів та криптовалют. Як повідомляє Financial Times, такий крок має на меті повністю усунути західний фінансовий контроль над експортом іранських військових технологій

До слова, у столиці Оману – Маскаті завершилися переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Сторони погодилися продовжити консультації.