Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Перемога Гарварду над Трампом: університет повернув мільярди
Конфлікт між Білим домом і Гарвардом розгорівся після звинувачень у тому, що університет не вживає достатніх заходів проти проявів антисемітизму
фото: harvard.edu

Речниця Білого дому: Гарвард не має конституційного права на гроші платників податків

Гарвардський університет здобув історичну перемогу в боротьбі з адміністрацією Дональда Трампа. Федеральний суддя підтримав університет Ліги плюща в його намаганнях відновити понад $2 млрд федерального фінансування досліджень, замороженого Білим домом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Суддя окружного суду США Еллісон Берроуз відхилила аргумент адміністрації про те, що вона націлилася на університет, щоб боротися з антисемітизмом на території кампусу.

Адміністрація Трампа «негайно оскаржить» сьогоднішнє рішення, заявила речниця Білого дому Ліз Хьюстон.

«Будь-якому неупередженому спостерігачеві очевидно, що Гарвардський університет не захистив своїх студентів від утисків і дозволив дискримінації панувати на території університету протягом багатьох років. Гарвард не має конституційного права на гроші платників податків і не має права на отримання грантів у майбутньому», – сказала Хьюстон.

Нагадаємо, американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Також президент США пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами Трампа, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

Раніше адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду.

Коментарі — 0

