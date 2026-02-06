Головна Країна Наука та освіта
Київський авіаційний інститут отримав статус національного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
фото: Київський авіаційний інститут

Університет отримав статус національного за вагомий внесок у розвиток вищої освіти та науки України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання державному університету «Київський авіаційний інститут» статусу національного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №101/2026.

Зазначається, що рішення було ухвалено зважаючи на «загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності закладу, його вагомий внесок у розвиток вищої освіти і науки України».

Київський авіаційний інститут отримав статус національного фото 1

Варто зазначити, що у 2024 році Національний авіаційний університет у Києві було розділено на Київський авіаційний інститут і Українську державну льотну академію в Кропивницькому.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Міністерство освіти і науки України затвердило склад наглядової ради Київського авіаційного інституту. Інститут став третім закладом вищої освіти, у якому запровадили наглядову раду в межах експериментального проєкту.

Призначення членів ради відбулося за процедурою експериментального проєкту, згідно з якою членів наглядової ради добирає незалежний комітет у складі шести авторитетних експертів. Усі кандидати пройшли прозорий конкурсний добір, співбесіду з комітетом, а також перевірку в органах безпеки. Претендентів було 31 на сім місць у наглядовій раді.

До слова, Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування у Київському авіаційному інституті. Посадовці навчального закладу упродовж 2021-2024 років працевлаштували 89 громадян, які фактично не виконували жодних обов’язків.

