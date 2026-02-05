Головна Новини
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Трамп заявив, що зробив достатньо добра, аби потрапити до раю
фото: AP

Президент США сказав, що зробив «багато добра для ідеальних людей»

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, зробив багато добра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ під час Національного молитовному сніданку.

Американський президент зазначив, що його попередні слова про можливість не потрапити до раю були жартом. Він звинуватив засоби масової інформації у тому, що вони сприйняли ці висловлювання буквально та не врахували іронію.

«Я просто жартував. Я дійсно думаю, що, ймовірно, потраплю туди. Я маю на увазі, що я не ідеальний кандидат, але я зробив дуже багато добра для ідеальних людей», – сказав Трамп.

Президент також додав, що, на його думку, ЗМІ неправильно інтерпретували його попередні заяви щодо загробного життя.

До слова, американський президент Трамп в інтерв’ю NBC News не виключив можливість участі у президентських виборах утретє після завершення нинішнього терміну, назвавши таку ідею «цікавою». Водночас він наголосив, що остаточного рішення не ухвалив і раніше заявляв про намір залишити посаду після другого терміну.

Трамп визнав, що Конституція США прямо забороняє третій президентський термін, однак у політичних колах у Вашингтоні після заяв його колишнього радника Стіва Беннона почали обговорювати можливі юридичні сценарії обходу цієї заборони. Серед них згадували варіант балотування на посаду віцепрезидента з подальшим переходом до виконання обов’язків глави держави. Сам Трамп заявив, що такий шлях, ймовірно, є законним, але реалізовувати його він не планує.

Окремо Трамп заявив, що вважає роботу своєї адміністрації «феноменальною», але визнав проблеми у сфері комунікації з громадськістю. За його словами, команда Білого дому погано «продає» результати своєї діяльності, саме тому він погоджується на інтерв’ю, зокрема NBC News. Президент публічно підтримав міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем на тлі критики через дії федеральних агентів і міграційну політику.

Теги: США Дональд Трамп

