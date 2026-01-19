Макрон відмовиться входити до Ради миру Трампа – Bloomberg

Французький президент Еммануель Макрон вбачає у статуті Ради миру Трампа певні ризики

Президент Франції Еммануель Макрон не планує приєднуватися до новоствореної Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в оточенні французького лідера, пише «Главком».

За наявною інформацією, Париж вбачає у статуті цієї організації певні ризики. Зокрема, Макрон вважає, що повноваження Ради виходять за межі врегулювання ситуації в Газі. Основне занепокоєння викликає ймовірне порушення принципів та інституційної ролі ООН.

Французька сторона наголошує, що структура та засади Організації Об'єднаних Націй є неподільними, а їх зміна чи підміна не підлягають обговоренню.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін отримав запрошення від США увійти до складу Ради миру для Гази. Москва його вивчає і сподівається на контакти з американцями для з'ясування деталей. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Так, дійсно, президент Путін також отримав по дипломатичних каналах запрошення увійти до складу Ради миру, наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, в тому числі сподіваємося на контакти з американською стороною з тим, щоб прояснити всі нюанси», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Трамп формує Раду миру, і за постійне членство хоче мільярд доларів із країни. Зазначалося, що згідно із проєктом статут президент США стане першим головою цієї Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів – кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення голови.

Також адміністрація Трампа думає над створенням Ради миру для України, яка могла б відстежувати виконання майбутньої мирної угоди. Як сказав виданню Financial Times високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах зі США, створення «Ради миру» для України (її також повинен очолювати американський президент) – «важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну».