Дощ і до +13 градусів вдень: прогноз погоди в Україні на 22 лютого

У східних регіонах дощитиме

В Україні у вівторок, 22 лютого, опади прогнозують тільки у східних та південних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +13 градусів. А вночі подекуди буде до -1. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +5...+11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1…+3.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +9...+11 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме +1.

На Сході України вдень прогнозують від +7 до +12 градусів. Вночі буде 0...+3. Прогнозують помірну хмарність та дощі.

На Півдні денна температура становитиме +8...+13 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні +2…+6.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +9...+11 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2-4.

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