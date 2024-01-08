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Негода в Україні. Синоптики попередили мешканців двох регіонів про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Негода в Україні. Синоптики попередили мешканців двох регіонів про небезпеку
У деяких областях України місцями очікуються хуртовини
фото з відкритих джерел

У Чернігівській та Сумській областях температура опуститься до 25 градусів

Завтра, 9 січня, негода й надалі вируватиме в Україні, місцями очікуються хуртовини. Вночі температура опуститься до 15-20 градусів морозу, а у двох регіонах навіть до 25 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вночі у південних та південно-східних областях, вдень на крайньому півдні країни сніг, місцями ожеледь, на решті території без опадів», – розповіли синоптики, додавши, що вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

У Чернігівській та Сумській областях температура опуститься до 25 градусів
У Чернігівській та Сумській областях температура опуститься до 25 градусів
фото: Укргідрометцентр

При цьому, за даними Укргідрометцентру, температура вночі опуститься до 15-20 градусів морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 25 градусів, вдень 7-12 градусів.

«У південних областях та на Закарпатті вночі 8-13 градусів морозу, в Криму 1-6 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу, на Закарпатті та в Криму близько 0 градусів», – додали синоптики.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що потужні снігопади та крижані дощі – зимова негода, що вирує у різних регіонах країни, значно впливає на нашу енергосистему. Відтак найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення.

Як повідомляє «Укренерго», на ранок 8 січня через негоду знеструмлено близько 400 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається понад 450 населені пункти.

За даними компанії, через негоду у Дніпропетровській області знеструмлені 202 населені пункти, у Миколаївській – 54, в Одеській – 58, у Черкаській – 1. В Донецькій області без світла понад добу перебувають 4 населені пункти. Загалом без світла — 396 населених пунктів.

Внаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишається 463 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області. 

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 2 865 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 469 МВт.

Як зазначають у компанії, 7 січня добовий максимум споживання був ввечері, і на 3,7% був вищий, ніж відповідний показник у попередню неділю 31 грудня.

Теги: Чернігівщина Укргідрометцентр Сумщина негода погода

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