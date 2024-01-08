Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня

Сьогодні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки

У понеділок, 8 січня погода в Україні значно погіршиться. Окрім зниження температури, очікуються також сильні опади та вітер. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогнозується ожеледь та налипання мокрого снігу на півдні країни, а в центральних регіонах та на сході очікуються сильні снігопади та хуртовина. Синоптики попереджають про значні опади в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де також очікуються ожеледь та налипання мокрого снігу. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

У Київській області 8 січня буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця Вітер північно-східний , 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с.Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу;

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У Києві протягом доби 11-13° морозу. Опади, на дорогах ожеледиця. Синоптики оголосили I рівень небезпечності.