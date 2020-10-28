Доступ до реєстру е-декларацій закрито. НАЗК оприлюднив рішення документ



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НАЗК виконало рішення Конституційного суду і закрило доступ до е-декларацій

Державні органи та громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до реєстру декларацій.

Відповідний наказ НАЗК опубліковано на сайті Агентства.

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«На виконання рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сьогодні, 28 жовтня, о 19:00 закриває доступ до Єдиного державного реєстру декларацій», - прокоментували рішення в НАЗК.

Це означає, що державні органи та громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій посадовців, а НАЗК припиняє їхню перевірку, зберігання та оприлюднення.

«Це нищівна поразка антикорупційної реформи в Україні. Сподіваємося, що законодавці не ігноруватимуть цю ситуацію, а в України ще буде шанс на державний апарат без корупції», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.