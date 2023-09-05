Про зустріч Путіна та Ердогана

Хто тепер буде споживачем російського газу?

Для тих, хто в темі, думаю, було зрозуміло, що під час переговорів Путіна та Ердогана у Сочі не вдасться відновити «зернову угоду».

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Скоріше, ця зустріч була використана, щоб просто ще раз озвучити свою позицію: Росія – свою, Україна та Захід через посередництво Ердогана – свою.

З урахуванням того, що де-факто уже пропрацьовуються як Україною, так і Росією альтернативні шляхи/угоди, у найближчій перспективі саме такий підхід діятиме.

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Але варто звернути увагу на те, які інші теми обговорювалися Путіним та Ердоганом у Сочі, і саме вони, на мій погляд, були основною причиною зустрічі.

З того, що я прочитала у різних ЗМІ, зокрема, це тема угоди між РФ та Туреччиною щодо створення трейдингового хабу газу (Газпром уже розробив дорожню карту проекту для турецького партнера компанії BOTAS). Як пише Bloomberg, мова йде не лише про можливе будівництво додаткових газопроводів через Чорне море до Туреччини та електронну трейдингову платформу, а й про фізичні сховища російського газу.

Пропонуючи цей проект, Путін, мабуть, розраховує на амбіції Ердогана, а відтак – підтримку. І так-то воно так. Питання лише у тому, а хто буде споживачем цього газу у таких об’ємах? Адже ЄС уже майже повністю перейшов на альтернативні поставки.

Ще одна тема – це будівництво атомної електростанції за участі РФ на 20 млрд доларів на півдні Туреччини, і тут є реальна співпраця – перший реактор може запрацювати уже наступного року.