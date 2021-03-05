Дружина Каденюка розказала, які жахи звалилися на неї після смерті космонавта

Леонід Каденюк пішов із життя 31 січня 2018 року

Дружина льотчика-випробувача, першого і єдиного космонавта незалежної України Леоніда Каденюка Віра Каденюк розповіла, наскільки складним є життя після його смерті. Деталі жінка озвучила в програмі «Життя відомих людей» на каналі 1+1.

Наразі її спільну з Каденюком дворівневу квартиру, яка розташована в центрі Києва, хоче відібрати перший син космонавта – Володимир.

Віра Каденюк живе в помешканні з іншим сином – Дмитром, якого подружжя виховувало разом. Жінка перебуває у страху та боїться вийти на вулицю.

«Через два місяці після смерті Льоні задзвонив телефон. Я зняла трубку: «Це Володя. Віро Юрієвно, а як ми будемо ділити майно»? Я відповіла: «Володю, яке майно? У нас лише квартира», – розповіла вдова Каденюка.

За її словами, після цього почалися постійні дзвінки з погрозами, а на її сина Дмитра, навіть, було здійснено напад. Наразі ситуація дуже складна, Віра Каденюк у справжньому відчаї.

Нагадаємо, Леонід Каденюк пішов із життя 31 січня 2018 року на 68-му році життя у Києві. Поховали його на Байковому кладовищі в районі центральної алеї, де покояться футбольний тренер Валерій Лобановський і актор Богдан Ступка. Главком писав, як прощалися із Каденюком.

В Україні з'явилася перша вертикальна банкнота, присвячена Леоніду Каденюку. У 2020 році відкрили пам’ятник на його могилі.

Леонід Каденюк 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі «Колумбія» (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у межах спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.