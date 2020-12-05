Відкрито пам’ятник на могилі Леоніда Каденюка (фото)

Гроші на монумент пожертвував Володимир Зеленський

Пам’ятник першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку було сьогодні відкрито на його могилі на Байковому цвинтарі. Як зазначають Факти, цього дня, 23 роки тому Каденюк повернувся з космосу на Землю на шатлі Колумбія.

В урочистому відкритті пам’ятника взяв участь президент Володимир Зеленський.

«Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам’ять», – наголосив президент. Під час виступу Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна повинна відновити космічну галузь.

Видатний космонавт пішов з життя у січні 2018 року. Ескіз пам’ятника обирала родина Леоніда Каденюка.Як повідомлялося раніше, на зведення монумента президент Зеленський пожертвував 250 тис гривень.