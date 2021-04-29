Дружина Медведчука стала «прикрасою вечері» у Кіркорова
Кума Путіна і Кіркоров обмінялися привітаннями з днем народження
Одіозна ведуча і дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко продовжує з'являтися на публіці в компанії росіян. Цього разу кума Володимира Путіна привітала з днем народження Філіпа Кіркорова. Саме свято проходило чотири місяці тому взимку, але тільки зараз співак опублікував відео з заходу. Його Кіркоров опублікував на своїй сторінці в Instagram.
У ролику співак вітає Марченко з днем її народження і публікує ролик зі свого свята. Кіркоров називає Марченко сестричкою і дякує їй.
«Моя мила Оксана, з днем народження! З нашої зимової зустрічі пройшло всього-то 4 місяці, але як ми змінилися, як змінився світ. Що залишається незмінним – це наша сила духу. Ми так з тобою схожі, сестричка, загартовуємося тільки через подолання, любов, страждання. Цю зустріч я запам'ятаю, як особливий день, адже ти справжньою окрасою нашої недільної сімейної вечері. Вірю, що наші зустрічі, відверті бесіди й настанови стануть частіше. Ти даєш мені багато душевної сили. Я тобі вдячний за поради і добро, Ти просто твориш чудеса! Ти подарувала мені першу ікону для каплиці – ікону Божої Матері», – написав під відео росіянин.
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Зазначимо, що Марченко відзначала свій день народження 28 квітня. На привітання російського артиста вона не забула відповісти в коментарях.
«Дякую велике, мій дорогий Філіп! Я теж пам'ятаю цю нашу чудову, добру зустріч, яка подарувала стільки позитивних емоцій! Дякую тобі за нашу щиру дружбу, за духовне єднання наших сердець! Дуже рада, що у мене є такий брат у Христі! Дякую за привітання», – написала вона.
До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні.
Раніше дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.
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