Колишній «слуга» анонсував масовий вихід депутатів із пропрезидентської фракції

«Зараз у них просто нема голосів, люди просто не приїжджають на засідання»

Народний депутат Артем Дмитрук в інтерв'ю «Главкому» анонсував вихід десятка депутатів із фракції «Слуга народу» через можливу незгоду з голосуванням за окремі законопроєкти.

Нардеп зазначив, що наразі складно сказати, скільки депутатських груп є у фракції. «Якщо раніше можна було реально розділити фракцію на групи, то зараз не так. Я впевнений, що десь 10–15 депутатів вийде з фракції. Зараз у них просто нема голосів, бо люди просто не приїжджають на засідання. Справа ж не в «ковіді» насправді. Депутати ж спілкуються з людьми і розуміють, що не з усім треба погоджуватись, не за все голосувати», – сказав нардеп.

Нагадаємо, зібравшись вперше після Нового року, Верховна Рада провалила кілька важливих законопроєктів і відправилась «карантинити». Втім, є думка, що черговий спалах коронавірусу – лише зручна «відмазка», бо у більшості «слуг» та депутатських груп, лояльних до неї, просто немає голосів. І під час чергового «карантину» на Банковій намагатимуться виправити ситуацію.

Тим часом лави «слуг» продовжуються скорочуватися. Минулого тижня стало відомо, що з монобільшості буде виключено нардепа Олександра Трухіна, який ще в серпні минулого року оскандалився в гучному ДТП. Також про тимчасове виключення з фракції попросив Сергій Кузьміних, якого підозрюють у хабарі.

14 лютого Верховна Рада за ініціативою голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії має зібратися, аби заслухати силовиків у справах, у яких фігурують депутати з різних політичних сил.