Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Два транспортні літаки MC-130, які доставили близько 100 бійців, не змогли злетіти через механічні несправності

Рятувальна операція США з евакуації пілота, збитого в Ірані, опинилася на межі провалу через технічні несправності та ризик оточення спецназу в тилу противника. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників, пише «Главком».

Спочатку місія проходила за планом: американські спецпризначенці проникли на територію Ірану, дісталися гірської місцевості та евакуювали пораненого члена екіпажу F-15. Його доправили до тимчасової точки збору ще до світанку.

Однак далі ситуація різко ускладнилася. Два транспортні літаки MC-130, які доставили близько 100 бійців, не змогли злетіти через механічні несправності. У результаті спецназ фактично опинився заблокованим у глибині території Ірану.

«Якщо й був момент «святого чорта», то це був саме він», – сказав один із американських чиновників, описуючи критичний етап операції.

Командування ухвалило ризиковане рішення: направити додаткові літаки для поетапної евакуації. Протягом кількох напружених годин військові залишалися на ворожій території, очікуючи підкріплення.

Зрештою операцію вдалося завершити, однак США були змушені знищити несправні літаки та частину техніки, щоб вона не потрапила до рук Ірану. Загалом, за даними джерел, було втрачено кілька літаків і гелікоптерів.

Операція ускладнювалася також активними діями Ірану. Під час пошукових місій іранські сили обстрілювали американські гелікоптери, а для прикриття евакуації США глушили зв’язок і завдавали ударів по дорогах, щоб обмежити пересування противника.

Як зазначає агентство, врятований пілот зміг встановити зв’язок і підтвердити свою особу – це було критично важливо, щоб уникнути можливої пастки.

Як повідомлялось, збиття американського винищувача F-15 під час війни з Іраном стало не лише рідкісним військовим інцидентом, а й важливим сигналом для Дональда Трампа щодо ризиків подальшої ескалації. 

«48-годинна драма навколо порятунку екіпажу є нагадуванням про те, що Іран здатен дати відсіч і завдати США шкоди», – пише автор The Guardian, підкреслюючи, що навіть один такий випадок має значний резонанс, оскільки подібні втрати для США трапляються вкрай рідко – востаннє американський літак збивали ще у 2003 році.

Читайте також

Американський президент запевняв, що погодився призупинити удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів через прохання Тегерану
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
27 березня, 09:52
Рішення Міністерства війни США не публікувати огляд глобальної ситуації відповідає курсу адміністрації Трампа
Пентагон приховав від союзників план розміщення військ за межами США – Politico
26 березня, 07:00
Іранський режим заявляє, що Перська затока може опинитися в ситуації, подібній до Ормузької протоки
Іран пообіцяв замінувати Перську затоку у разі початку наземної операції США
23 березня, 11:27
За оцінками американських чиновників, перші шість днів війни вже коштували понад 11 млрд доларів
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
23 березня, 00:35
Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах, до 11 квітня
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
14 березня, 11:34
Пентагон заявив про серйозні травми іранського лідера після ударів
Глава Пентагону пояснив чому новий лідер Ірану не з’являється на публіці
13 березня, 18:25
Трамп надає перевагу бюджетному взуттю бренду Florsheim
Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)
11 березня, 12:08
Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають
Китай закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном
8 березня, 07:40
Іран атакував країни Перської затоки: під ударом аеропорти та нафтові об'єкти
Іран атакував країни Перської затоки: під ударом аеропорти та нафтові об'єкти
8 березня, 04:28

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
