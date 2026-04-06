Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters

США втратили літаки під час рятувальної місії в Ірані

Два транспортні літаки MC-130, які доставили близько 100 бійців, не змогли злетіти через механічні несправності

Рятувальна операція США з евакуації пілота, збитого в Ірані, опинилася на межі провалу через технічні несправності та ризик оточення спецназу в тилу противника. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників, пише «Главком».

Спочатку місія проходила за планом: американські спецпризначенці проникли на територію Ірану, дісталися гірської місцевості та евакуювали пораненого члена екіпажу F-15. Його доправили до тимчасової точки збору ще до світанку.

Однак далі ситуація різко ускладнилася. Два транспортні літаки MC-130, які доставили близько 100 бійців, не змогли злетіти через механічні несправності. У результаті спецназ фактично опинився заблокованим у глибині території Ірану.

«Якщо й був момент «святого чорта», то це був саме він», – сказав один із американських чиновників, описуючи критичний етап операції.

Командування ухвалило ризиковане рішення: направити додаткові літаки для поетапної евакуації. Протягом кількох напружених годин військові залишалися на ворожій території, очікуючи підкріплення.

Зрештою операцію вдалося завершити, однак США були змушені знищити несправні літаки та частину техніки, щоб вона не потрапила до рук Ірану. Загалом, за даними джерел, було втрачено кілька літаків і гелікоптерів.

Операція ускладнювалася також активними діями Ірану. Під час пошукових місій іранські сили обстрілювали американські гелікоптери, а для прикриття евакуації США глушили зв’язок і завдавали ударів по дорогах, щоб обмежити пересування противника.

Як зазначає агентство, врятований пілот зміг встановити зв’язок і підтвердити свою особу – це було критично важливо, щоб уникнути можливої пастки.

Як повідомлялось, збиття американського винищувача F-15 під час війни з Іраном стало не лише рідкісним військовим інцидентом, а й важливим сигналом для Дональда Трампа щодо ризиків подальшої ескалації.

«48-годинна драма навколо порятунку екіпажу є нагадуванням про те, що Іран здатен дати відсіч і завдати США шкоди», – пише автор The Guardian, підкреслюючи, що навіть один такий випадок має значний резонанс, оскільки подібні втрати для США трапляються вкрай рідко – востаннє американський літак збивали ще у 2003 році.