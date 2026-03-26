Пентагон приховав від союзників план розміщення військ за межами США – Politico

США планують і надалі діяти самостійно та інформувати партнерів і американських законодавців про військові операції постфактум

Міністерство війни США вперше за тривалий час не оприлюднюватиме огляд розміщення своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для американських законодавців і союзників Вашингтона, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як пишуть журналісти, замість публікації огляду глобальної дислокації військ, який є ключовим для бюджетного планування та розуміння політики США, Пентагон планує проводити тільки неформальні розмови. Своєю чергою, адміністрація Трампа запевняє, що надала достатньо інформації в інших стратегічних документах, які вказують на зміщення фокуса на Західну півкулю.

Politico наголошує, що таке рішення є частиною тенденції нинішньої адміністрації президента США діяти самостійно та інформувати партнерів і Конгрес про військові операції постфактум – від ударів по суднах у Карибському басейні до війни з Іраном.

Члени комітету Сенату зі збройних сил заявили, що їх навіть офіційно не повідомили про скасування публікації документа, що ускладнить їхню роботу над оборонним бюджетом. Тим часом союзники США побоюються, що відсутність чіткого плану може призвести до «небажаних сюрпризів».

«Головний запит з нашого боку – це передбачуваність. Ми розуміємо, що нам потрібно активізуватися і взяти на себе набагато більше відповідальності за власну безпеку, і ми це робимо. Але нам потрібна передбачуваність», – сказав журналістам один із військових чиновників НАТО, обізнаний із ситуацією.

Нагадаємо, як писало видання WSJ, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Наразі Вашингтон зосередив у регіоні значне угруповання військ, яке вже налічує близько 50 000 військовослужбовців у межах кампанії під кодовою назвою «Епічна лють».

Раніше Пентагон підтвердив розгортання підрозділів американських сухопутних військ на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

До слова, президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни.