Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон приховав від союзників план розміщення військ за межами США – Politico

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Рішення Міністерства війни США не публікувати огляд глобальної ситуації відповідає курсу адміністрації Трампа
фото: AP

США планують і надалі діяти самостійно та інформувати партнерів і американських законодавців про військові операції постфактум

Міністерство війни США вперше за тривалий час не оприлюднюватиме огляд розміщення своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для американських законодавців і союзників Вашингтона, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як пишуть журналісти, замість публікації огляду глобальної дислокації військ, який є ключовим для бюджетного планування та розуміння політики США, Пентагон планує проводити тільки неформальні розмови. Своєю чергою, адміністрація Трампа запевняє, що надала достатньо інформації в інших стратегічних документах, які вказують на зміщення фокуса на Західну півкулю.

Politico наголошує, що таке рішення є частиною тенденції нинішньої адміністрації президента США діяти самостійно та інформувати партнерів і Конгрес про військові операції постфактум – від ударів по суднах у Карибському басейні до війни з Іраном.

Члени комітету Сенату зі збройних сил заявили, що їх навіть офіційно не повідомили про скасування публікації документа, що ускладнить їхню роботу над оборонним бюджетом. Тим часом союзники США побоюються, що відсутність чіткого плану може призвести до «небажаних сюрпризів».

«Головний запит з нашого боку – це передбачуваність. Ми розуміємо, що нам потрібно активізуватися і взяти на себе набагато більше відповідальності за власну безпеку, і ми це робимо. Але нам потрібна передбачуваність», – сказав журналістам один із військових чиновників НАТО, обізнаний із ситуацією.

Нагадаємо, як писало видання WSJ, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Наразі Вашингтон зосередив у регіоні значне угруповання військ, яке вже налічує близько 50 000 військовослужбовців у межах кампанії під кодовою назвою «Епічна лють».

Раніше Пентагон підтвердив розгортання підрозділів американських сухопутних військ на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

До слова, президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни.

Читайте також:

Теги: США Пентагон армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Угорщина вийде з ЄС? Мадяр попередив про небезпеку у разі перемоги Орбана на виборах
Пентагон приховав від союзників план розміщення військ за межами США – Politico
Лукашенко вперше прибув до Північної Кореї
Президент Куби розкрив деталі переговорів зі США
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати

Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua