Іран збив американський винищувач F-15 – ЗМІ
Одного з двох членів екіпажу американського винищувача було знайдено та врятовано спецпідрозділами США
США втратили винищувач над Іраном. Ймовірно, він був збитий. Зараз триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Аxios.
Як зазначає видання, посадовець, який говорив на умовах анонімності, не надав жодних подробиць про інцидент. Пентагон і Центральне командування США наразі не відповіли на запити про коментарі.
В іранських медіа вже оприлюднили фото та відео, на яких нібито зафіксовано частини збитого літака та одне з катапультних крісел. Аналіз знімків уламків вказує на те, що йдеться про американський винищувач F-15. Також підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався у небі над південним заходом країни.
За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. Пошуки ще одного пілота тривають. Варто зазначити, що Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.
Після початку військової операції США проти Ірану траплялися епізоди, коли американські військові літаки знищувалися на аеродромах, або зазнавали пошкоджень в небі над Іраном. Однак цей випадок – перший, коли американський військовий літак був збитий над іранською територією і не зміг повернутися на базу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході. Згодом Центральне командування США заявило, що Іран не збив жодного американського винищувача від початку ескалації на Близькому Сході.
