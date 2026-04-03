Іран збив американський винищувач F-15 – ЗМІ

Одного з двох членів екіпажу американського винищувача було знайдено та врятовано спецпідрозділами США

США втратили винищувач над Іраном. Ймовірно, він був збитий. Зараз триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Аxios.

Як зазначає видання, посадовець, який говорив на умовах анонімності, не надав жодних подробиць про інцидент. Пентагон і Центральне командування США наразі не відповіли на запити про коментарі.

В іранських медіа вже оприлюднили фото та відео, на яких нібито зафіксовано частини збитого літака та одне з катапультних крісел. Аналіз знімків уламків вказує на те, що йдеться про американський винищувач F-15. Також підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався у небі над південним заходом країни.

За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. Пошуки ще одного пілота тривають. Варто зазначити, що Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.

5 фото На весь екран







Начебто уламки збитого американського літака фото з соцмереж

F-15 Eagle – американський надзвуковий винищувач компанії McDonnell Douglas (нині Boeing), прийнятий на озброєння у 1976 році. Розроблявся як літак завоювання переваги у повітрі. Розвиває швидкість – до 2 650 км/год. Стеля польоту – до 20 тис. м. Базова версія одномісна, модифікація F-15E Strike Eagle – двомісна, призначена для ударів по наземних цілях. F-15 – один із найефективніших винищувачів в історії авіації. Понад 100 підтверджених збиттів у повітряних боях – і жодної власної втрати від ворожого літака.

Після початку військової операції США проти Ірану траплялися епізоди, коли американські військові літаки знищувалися на аеродромах, або зазнавали пошкоджень в небі над Іраном. Однак цей випадок – перший, коли американський військовий літак був збитий над іранською територією і не зміг повернутися на базу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході. Згодом Центральне командування США заявило, що Іран не збив жодного американського винищувача від початку ескалації на Близькому Сході.