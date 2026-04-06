Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian

Над Іраном збили американський винищувач F-15
Попри значну військову перевагу США, Іран здатен використовувати навіть поодинокі успіхи для досягнення політичного та інформаційного ефекту

Збиття американського винищувача F-15 під час війни з Іраном стало не лише рідкісним військовим інцидентом, а й важливим сигналом для Дональда Трампа щодо ризиків подальшої ескалації. Про це йдеться в аналізі The Guardian, пише «Главком».

«48-годинна драма навколо порятунку екіпажу є нагадуванням про те, що Іран здатен дати відсіч і завдати США шкоди», – пише автор, підкреслюючи, що навіть один такий випадок має значний резонанс, оскільки подібні втрати для США трапляються вкрай рідко – востаннє американський літак збивали ще у 2003 році.

Інцидент стався приблизно через п’ять тижнів після початку активної фази бойових дій. Попри те, що США та Ізраїль здійснюють сотні авіаударів щодня, цей випадок показав, що повітряна перевага не є абсолютною, а іранська сторона зберігає здатність завдавати точкових ударів.

Окрему увагу в матеріалі приділено масштабній рятувальній операції екіпажу. Для евакуації використовували, зокрема, транспортні літаки C-130 та гелікоптери HH-60.

Частина техніки була пошкоджена або втрачена, за даними джерел, два літаки довелося знищити, щоб вони не дісталися іранським силам, а гелікоптер зазнав ушкоджень під час обстрілу. Загальні втрати техніки, як зазначає автор, можуть перевищувати 250 млн доларів.

При цьому операція проводилася з використанням покинутої іранської злітно-посадкової смуги поблизу Ісфахана, що саме по собі було ризикованим рішенням. У повітрі також перебували безпілотники, які контролювали периметр і мали завдання не допустити наближення іранських сил.

Автор наголошує, що така складна та дорога операція була політично необхідною. Захоплення американських військових у полон могло б стати серйозною пропагандистською перемогою для Ірану та викликати паралелі з кризою заручників 1979-1980 років.

До слова, американського військовослужбовця, який вважався зниклим після збиття винищувача над Іраном, вдалося врятувати.

