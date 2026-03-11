Головна Скотч Курйоз
Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Трамп надає перевагу бюджетному взуттю бренду Florsheim
колаж: glavcom.ua

Трамп полюбляє хвалити підлеглих, коли бачит на них взуття, яке він подарував

Президент США Дональд Трамп дарує своїм підлеглим взуття, не знаючи розміру їхніх ніг. Водночас посадовці змушені одягати незручне взуття від Трампа на зустрічі з ним. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Іndependent.

Дональд Трамп купує своїм помічникам, посадовцям та наближеним особам взуття Florsheim, прихильником якого він є, бо йому сподобався виробник цього взуття з Вісконсина. Однак президент дарує взуття своїм підлеглим, не знаючи розмір їхньої ноги. Глава Білого дому просто вгадує розмір.

Одна з таких пар взуття дісталася держсекретарю Марку Рубіо, які мають доволі бюджетну ціну для президента США – $145. Однак це взуття виявилося завеликим для посадовця. Повідомляється, що чиновники, які отримали взуття від Дональда Трампа, бояться не носити його перед президентом навіть попри незручності через їх розмір.

колаж: glavcom.ua

Зокрема, один із міністрів у приватній розмові поскаржився на те, що йому доводиться носити туфлі Florsheim, які йому подарував Трамп, замість своїх улюблених від бренду Louis Vuitton.

Інсайдери повідомляють, що тепер взуття від Трампа є у всіх «хлопців» з оточення президента США. «Це дуже смішно, бо всі бояться не взути їх», – розповів один з інсайдерів.

Хто отримав у подарунок взуття від Дональда Трампа

фото: Reuters
  • Джей Ді Венс – віцепрезидент США
  • Марко Рубіо – державний секретар США
  • Піт Гегсет – міністр оборони США
  • Говард Латнік – міністр торгівлі США
  • Стівен Чунг – директор із комунікацій Білого дому
  • Шон Даффі – міністр транспорту США
  • Ліндсі Грем – сенатор від штату Південна Кароліна
  • Такер Карлсон – ультраправий політичний коментатор
  • Шон Генніті – ведучий телеканалу Fox News

Свої подарунки Дональд Трамп полюбляє хвалити під час зустрічей, коли бачить пару взуття на комусь зі своїх прибічників. Як сказав Джей Ді Венс, на одній із зустрічей з Трампом, глава Білого дому зробив їм комплімент через їхнє взуття, яке він подарував. «Марко, Джей-Ді, у вас дуже сексуальні туфлі», – сказав Трамп.

Після свого коментаря Дональд Трамп дістав каталог взуття бренду Florsheim та почав розпитувати в підлеглих розмір їхнього взуття. А коли один із присутніх сказав, що він має сьомий розмір взуття, Трамп заявив: «Знаєте, про чоловіка можна багато сказати за розміром його взуття».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів історичну зустріч у Білому домі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Однак увагу громадськості привернув незвичний інцидент: Трамп обприскав сирійського лідера та його делегацію парфумами.

Також повідомлялося, президент Дональд Трамп звернув увагу на довгі нігті американської реперки Нікі Мінаж та жартома пообіцяв відростити собі такі ж. Глава Білого дому зробив комплімент реперці. 

Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)
