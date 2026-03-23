Іран пообіцяв замінувати Перську затоку у разі початку наземної операції США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Іранський режим заявляє, що Перська затока може опинитися в ситуації, подібній до Ормузької протоки
колаж: glavcom.ua

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа планує окупувати або блокувати стратегічний для Тегерана острів Харк

Тегеран пригрозив повністю заблокувати всю Перську затоку, замінувавши її, якщо США чи їхні союзники спробують атакувати узбережжя Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя або острови, відповідно до загальноприйнятої військової практики, призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв'язку в Перській затоці різними типами морських мін», – йдеться у заяві Ради оборони Ірану.

Іранська влада зазначає, що вся Перська затока надовго опиниться в ситуації, подібній до Ормузької протоки, та буде практично заблокована, а відповідальність за усі наслідки нібито лежатиме на Сполучених Штатах та його союзниках.

«Свобода судноплавства не може існувати без свободи торгівлі. Поважайте ці обидві цінності, або не очікуйте жодного», – заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі.

Як відомо, Адміністрація президента США розглядає плани окупації або блокади острова Харк, щоб змусити Іран розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав говорити про можливе згортання військової операції в Ірані, однак ключові цілі цієї кампанії залишаються недосягнутими.

Раніше президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану, вимагаючи протягом 48 годин «повністю і без загроз» відкрити Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив «знищити» іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».

Згодом Іран заявив, що може завдати ударів по енергетичній, водній та іншій критичній інфраструктурі країн Близького Сходу у відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа. Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що об’єкти в регіоні можуть стати цілями у разі атаки на Іран.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) також заявив, що у разі ударів по іранській енергетиці під прицілом опиняться об’єкти США та їхніх союзників у регіоні.

До слова, понад $1,3 млн щохвилини – саме стільки, за підрахунками The New York Times, коштують перші дні війни США з Іраном.

