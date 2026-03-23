США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів

США мають достатньо ресурсів для фінансування війни проти Ірану, однак звертаються до Конгресу щодо додаткового фінансування. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент для NBC News, пише «Главком».

«У нас достатньо грошей, щоб фінансувати цю війну», – сказав він. За словами Бессента, додаткові кошти необхідні для забезпечення військових у майбутньому.

«Це додаткова послуга. Президент Трамп розбудував армію, як він робив це під час свого першого терміну, як він робить зараз під час свого другого терміну, і він хоче переконатися, що армія буде добре забезпечена в майбутньому», – зазначив міністр.

Він також виключив можливість підвищення податків для фінансування війни. «Це питання зовсім не розглядається», – наголосив Бессент.

За даними ЗМІ, запит на додаткове фінансування може становити близько 200 млрд доларів, однак остаточну суму ще не затверджено.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що додаткові кошти потрібні «щоб забезпечити належне фінансування того, що вже зроблено, і того, що нам, можливо, доведеться зробити в майбутньому».

За оцінками американських чиновників, перші шість днів війни вже коштували понад 11 млрд доларів.

Водночас, за підрахунками The New York Times, у перші дні війни витрати США становили понад 1,3 млн доларів щохвилини. Запит Пентагону на 200 млрд доларів може бути лише початковим, адже основні витрати виникатимуть згодом, зокрема через довгострокові виплати військовим.

Експертка Гарвардського університету Лінда Білмс оцінює ці витрати щонайменше у 600 млрд доларів, а загальна вартість війни, за її прогнозом, може перевищити 1 трлн доларів.