Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
Американський президент запевняв, що погодився призупинити удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів через прохання Тегерану
фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що іранський режим відкинув пропозицію США про перемир’я

Тегеран не звертався до Вашингтона з проханням про 10-денне призупинення ударів по своїх енергетичних об’єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів, а саме до 6 квітня. Попередній крайній термін, встановлений Трампом, закінчувався в п'ятницю, 27 березня. Американський лідер стверджував, що ухвалив таке рішення на прохання Ірану.

Однак посередники у переговорах між Іраном і США заявили, що іранські представники не просили про призупинення ударів. Крім того, за словами посередників, Іран також не надав остаточної відповіді на план з 15 пунктів про припинення війни.

Іранські офіційні особи повідомили посередникам, що вони зацікавлені в переговорах, але керівництво країни ще не висловило своєї думки і не ухвалило остаточного рішення. Вони також зазначають, що іранські офіційні особи вже вимагають, щоб США пом'якшили свої вимоги, викладені в плані, перш ніж погодитися на зустріч для обговорення можливого припинення вогню.

Тегеран виключив обговорення ракетної програми Ірану як відправної точки переговорів і не хочуть брати на себе зобов'язання щодо припинення збагачення урану назавжди, додали вони.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив на 10 діб подовжити період утримання від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Трамп зазначив, що таке рішення ухвалено на прохання іранського уряду, тож пауза триватиме до вечора понеділка, 6 квітня. 

Як повідомлялося, адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана.

Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску. Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.

Читайте також:

Теги: Іран США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протестувальники у січні зібралися під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE
Влада Міннесоти подала до суду на адміністрацію Трампа через вбивства на протестах
25 березня, 05:29
Раніше повідомлялося, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35
Чи справді Іран збив американський винищувач? Військове командування США зробило заяву
23 березня, 12:47
Посланець Путіна Дмітрієв відреагував на критику Трампа НАТО
Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
18 березня, 08:52
Фотографів відсторонили від брифінгів Пентагону після поганого фото міністра
Пентагон закрив брифінги для фотографів після невдалих фото Гегсета
11 березня, 21:50
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN
9 березня, 05:25
Алгоритми здатні за лічені хвилини виявляти аномалії, техніку або приховані позиції противника
Пентагон до війни проти Ірану залучив штучний інтелект
5 березня, 15:00
Президенство Трампа стало смертельним. Аналіз Axios
Президенство Трампа стало смертельним. Аналіз Axios
3 березня, 01:45
Франція закликає до термінового скликання засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй
Франція терміново скликає Радбез ООН через війну на Ближньому Сході
28 лютого, 14:21
Група авіакомпаній Lufthansa призупиняє всі рейси до та з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві
Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід
28 лютого, 12:58

Політика

Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу
Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу
Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану
Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua