Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ

Американський президент запевняв, що погодився призупинити удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів через прохання Тегерану

Тегеран не звертався до Вашингтона з проханням про 10-денне призупинення ударів по своїх енергетичних об’єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів, а саме до 6 квітня. Попередній крайній термін, встановлений Трампом, закінчувався в п'ятницю, 27 березня. Американський лідер стверджував, що ухвалив таке рішення на прохання Ірану.

Однак посередники у переговорах між Іраном і США заявили, що іранські представники не просили про призупинення ударів. Крім того, за словами посередників, Іран також не надав остаточної відповіді на план з 15 пунктів про припинення війни.

Іранські офіційні особи повідомили посередникам, що вони зацікавлені в переговорах, але керівництво країни ще не висловило своєї думки і не ухвалило остаточного рішення. Вони також зазначають, що іранські офіційні особи вже вимагають, щоб США пом'якшили свої вимоги, викладені в плані, перш ніж погодитися на зустріч для обговорення можливого припинення вогню.

Тегеран виключив обговорення ракетної програми Ірану як відправної точки переговорів і не хочуть брати на себе зобов'язання щодо припинення збагачення урану назавжди, додали вони.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана.

Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску. Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.