Іран атакував країни Перської затоки: під ударом аеропорти та нафтові об'єкти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

В Кувейті дрони-камікадзе атакували сховище палива на території міжнародного аеропорту

У ніч на 8 березня країни Перської затоки зазнали масованих ударів безпілотниками та ракетами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Найбільш критична ситуація склалася в Кувейті, де дрони-камікадзе атакували сховище палива на території міжнародного аеропорту. Армія країни підтвердила пряме влучання у об'єкти життєво важливої інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу.

У Саудівській Аравії сили ППО королівства перехопили та знищили щонайменше 21 безпілотник. Основними цілями ворожих апаратів були східні регіони країни, де зосереджені великі нафтові потужності.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну офіційно назвало причиною пожежі в морському порту Міна-Салман «іранську агресію». Наразі рятувальні служби продовжують боротьбу з вогнем на об'єктах портової інфраструктури.

Цікаво, що чергова хвиля ударів відбулася одразу після публічного вибачення президента Ірану Месуда Пезешкіана. У суботу він заявив, що Іран припинить обстріли сусідів, якщо ті не братимуть участі в американських операціях. Проте згодом його офіс уточнив позицію: будь-яка співпраця країн регіону з США, зокрема використання їхніх баз чи повітряного простору для ударів по Ірану, автоматично робить їхні об'єкти законними цілями для іранських сил.

Експерти зазначають, що такий дисонанс між дипломатичними заявами та реальними діями на полі бою свідчить про глибокий розкол між політичним керівництвом Ірану та військовими структурами, зокрема Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Як відомо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста. 

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення.

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.

Теги: Іран Кувейт Саудівська Аравія

