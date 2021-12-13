Ще одна область готується вийти з «червоної» зони карантину
Кількість нових випадків Covid-19 у Вінницькі області значно скротилася
Вінницьку область може вийти з «червоної» зони епідемічної небезпеки. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Міністр повідомив, що у перший тиждень листопада фіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусної хвороби: понад 152 тисячі, а минулого тижня було зафіксовано 61 210 випадків.
«Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку», – сказав Ляшко.
За його словами, міністерство охорони здоров’я вже зробило відповідне подання до Кабінету Міністрів України про скликання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.
Коли буде ухвалене рішення про виведення області із «червоної» зони, міністр не уточнив.
Нагадаємо, станом на 12 грудня у «жовтій» зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають Київ і 12 областей.