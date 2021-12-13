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    Ще одна область готується вийти з «червоної» зони карантину

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    Коли буде ухвалене рішення про виведення Вінницької області із &laquo;червоної&raquo; зони, міністр не уточнив - Ще одна область готується вийти з «червоної» зони карантину
    Коли буде ухвалене рішення про виведення Вінницької області із «червоної» зони, міністр не уточнив
    фото з відкритих джерел

    Кількість нових випадків Covid-19 у Вінницькі області значно скротилася

    Вінницьку область може вийти з «червоної» зони епідемічної небезпеки. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    Міністр повідомив, що у перший тиждень листопада фіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусної хвороби: понад 152 тисячі, а минулого тижня було зафіксовано 61 210 випадків.

    «Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку», – сказав Ляшко.

    За його словами, міністерство охорони здоров’я вже зробило відповідне подання до Кабінету Міністрів України про скликання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

    Коли буде ухвалене рішення про виведення області із «червоної» зони, міністр не уточнив.

    Нагадаємо, станом на 12 грудня у «жовтій» зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають Київ і 12 областей.

    Теги: міністр хвороби карантин коронавірус Віктор Ляшко
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    Ще одна область готується вийти з «червоної» зони карантину